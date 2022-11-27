https://sputniknews.com.tr/20221127/volkan-demirel-hedefim-fenerbahce-ve-milli-takim-1063878974.html
Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe ve Milli Takım
Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe ve Milli Takım
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Bir yere geldikten sonra başka bir hedef koyarsanız tırmanmaya başlarsınız. Herkesin bir hedefi var. Benim de... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T09:38+0300
2022-11-27T09:38+0300
2022-11-27T09:41+0300
spor
volkan demirel
hatayspor
fenerbahçe
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Süper Lig'de 1 puanı bulunan Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fanatik'e konuşan Demirel, "Motivasyon unsurum her zaman başarılı olmak. Şu anda da öyle. Benim için başarı veya bir şeye ulaşmak veya bir şeyi elde edebilmek en büyük kazançtır, güvendir. O yüzden benim için ilk önemli şey başarıdır. Başarıya ulaşmak için hata da yapabilirim, insanların hoşuna gitmeyecek bir davranışta da bulunabilirim ama bunlar tamamen başarıya ulaşabilmek için. Hata yapa yapa doğruyu öğrenmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.‘Yaşadıklarımızı futbolcu arkadaşlara anlatmaya çalışıyoruz’Demirel, “Eminim ki uzun vadede bu bana başarıyı getirecek. Yaşadıklarımızı futbolcu arkadaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Neyi nerede daha iyi yapabileceklerini, veya neyi yapamayacaklarını veya bir maçın hikayesinin nasıl olabileceğini anlayabiliyorum. Motivasyon, enerji, onları inandırma durumuna girebiliyorsunuz. Zaten benim teknik adamlıkta ilk baktığım şey ilişki. İlişkiyi eğer karşıdaki oyuncuyla iyi kurarsanız diğer konular arkasından gelmeye başlıyor” dedi.‘Karar alırken riskleri göz önünde bulundurmak gerekiyor’“Hayatta kararlar alırken bazı riskleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor” diyen Demirel, şöyle devam etti:“Risk nedir, risk bakıldığında evet Fenerbahçe’de devam eden bir kariyer, sonrasında antrenörlük. Orada belki hayatına devam edebilirsin. Ben öyle bakmıyorum, her zaman omuzlarıma yük alıp onları taşımayı çok severim, onları taşımak bana çok büyük gurur ve onur verir.Karagümrük takımına gittiğimizde düşme hattıyla yakın mesafe vardı, düşme hattının 4 puan üzerinde aldık, kendi adımıza çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum imkanlarımız doğrultusunda.Benim her zaman hedefim var. Mesela Hatay benim için bir hedefti, Karagümrük bir hedefti. Hatay’dan sonra bir hedefim var, Hatay’dan sonrasının sonrası da hedefim var. Hedef bitmez. Bir yere geldikten sonra eğer orayı yeterli görürseniz, orada basketbol topu gibi sekerseniz.Bir yere geldikten sonra başka bir hedef koyarsanız tırmanmaya başlarsınız. Herkesin bir hedefi var. Benim de hedefim Fenerbahçe, Milli Takım. Yurt dışında iyi bir takımda ülkemi temsil etmek."
https://sputniknews.com.tr/20220921/volkan-demirel-hataysporun-yeni-teknik-direktoru-oldu-1061464639.html
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volkan demirel, hatayspor, fenerbahçe
volkan demirel, hatayspor, fenerbahçe
Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe ve Milli Takım
09:38 27.11.2022 (güncellendi: 09:41 27.11.2022) Abone ol
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Bir yere geldikten sonra başka bir hedef koyarsanız tırmanmaya başlarsınız. Herkesin bir hedefi var. Benim de hedefim Fenerbahçe, Milli Takım” dedi.
Süper Lig'de 1 puanı bulunan Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fanatik'e konuşan Demirel, "Motivasyon unsurum her zaman başarılı olmak. Şu anda da öyle. Benim için başarı veya bir şeye ulaşmak veya bir şeyi elde edebilmek en büyük kazançtır, güvendir. O yüzden benim için ilk önemli şey başarıdır. Başarıya ulaşmak için hata da yapabilirim, insanların hoşuna gitmeyecek bir davranışta da bulunabilirim ama bunlar tamamen başarıya ulaşabilmek için. Hata yapa yapa doğruyu öğrenmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.
‘Yaşadıklarımızı futbolcu arkadaşlara anlatmaya çalışıyoruz’
Demirel, “Eminim ki uzun vadede bu bana başarıyı getirecek. Yaşadıklarımızı futbolcu arkadaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Neyi nerede daha iyi yapabileceklerini, veya neyi yapamayacaklarını veya bir maçın hikayesinin nasıl olabileceğini anlayabiliyorum. Motivasyon, enerji, onları inandırma durumuna girebiliyorsunuz. Zaten benim teknik adamlıkta ilk baktığım şey ilişki. İlişkiyi eğer karşıdaki oyuncuyla iyi kurarsanız diğer konular arkasından gelmeye başlıyor” dedi.
‘Karar alırken riskleri göz önünde bulundurmak gerekiyor’
“Hayatta kararlar alırken bazı riskleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor” diyen Demirel, şöyle devam etti:
“Risk nedir, risk bakıldığında evet Fenerbahçe’de devam eden bir kariyer, sonrasında antrenörlük. Orada belki hayatına devam edebilirsin. Ben öyle bakmıyorum, her zaman omuzlarıma yük alıp onları taşımayı çok severim, onları taşımak bana çok büyük gurur ve onur verir.
Karagümrük takımına gittiğimizde düşme hattıyla yakın mesafe vardı, düşme hattının 4 puan üzerinde aldık, kendi adımıza çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum imkanlarımız doğrultusunda.Benim her zaman hedefim var. Mesela Hatay benim için bir hedefti, Karagümrük bir hedefti. Hatay’dan sonra bir hedefim var, Hatay’dan sonrasının sonrası da hedefim var. Hedef bitmez. Bir yere geldikten sonra eğer orayı yeterli görürseniz, orada basketbol topu gibi sekerseniz.
Bir yere geldikten sonra başka bir hedef koyarsanız tırmanmaya başlarsınız. Herkesin bir hedefi var. Benim de hedefim Fenerbahçe, Milli Takım. Yurt dışında iyi bir takımda ülkemi temsil etmek."