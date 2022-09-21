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https://sputniknews.com.tr/20220921/volkan-demirel-hataysporun-yeni-teknik-direktoru-oldu-1061464639.html
Volkan Demirel, Hatayspor'un yeni teknik direktörü oldu
Volkan Demirel, Hatayspor'un yeni teknik direktörü oldu
Süper Lig ekibi Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
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volkan demirel
spor
teknik direktör
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Atakaş Hatayspor Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini duyurdu.Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:Volkan Demirel, geçen sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220827/kura-cekiminde-volkan-demirelin-toplari-acamamasi-gundem-oldu-dont-open-1060454280.html
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volkan demirel, teknik direktör, hatayspor
volkan demirel, teknik direktör, hatayspor

Volkan Demirel, Hatayspor'un yeni teknik direktörü oldu

13:27 21.09.2022 (güncellendi: 13:42 21.09.2022)
© Twitter/HataysporVolkan Demirel
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© Twitter/Hatayspor
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Süper Lig ekibi Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Atakaş Hatayspor Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini duyurdu.
Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:
"Teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."
Volkan Demirel, geçen sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
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