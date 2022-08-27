https://sputniknews.com.tr/20220827/kura-cekiminde-volkan-demirelin-toplari-acamamasi-gundem-oldu-dont-open-1060454280.html

Volkan Demirel'in kura topu ile imtihanı: 'Don't open'

Volkan Demirel'in kura topu ile imtihanı: 'Don't open'

UEFA Konferans Ligi grup aşaması kura çekiminde Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Volkan Demirel de yer aldı. Volkan Demirel'in kura çekimi... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

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spor

kura

uefa

uefa avrupa ligi

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Fenerbahçe ve Türkiye'nin A Milli Takımı'nın eski kalecisi, teknik direktör Volkan Demirel, Başakşehir ve Sivasspor'un katıldığı ve İstanbul'da düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimini gerçekleştirdi. Başakşehir ve Sivasspor'un rakiplerinin belli olduğu kura çekimi sırasında toplardan bazılarını açmakta zorlanan Volkan Demirel, UEFA Genel Sekreteri Marchetti'den yardım aldı. UEFA Genel Sekreteri Marchetti ile yaşadığı diyalog gündem oldu. Volkan Demirel'in açamadığı top sonrası Marchetti ile yaşadığı İngilizce - Türkçe karışık konuştu:Volkan Demirel'den İngilizce paylaşımYaşananların ardından Volkan Demirel daha düzgün bir İngilizce ile Twitter’dan paylaşım yaptı.Demirel paylaşımında, “Topları açarken verdiği destek için Giorgio Marcetti'ye teşekkürler” ifadelerini kullanarak esprilere de bir son vermiş oldu.Kura topunu açamayan Volkan Demirel'e kavanozlu göndermeVolkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, eski milli futbolcuya sosyal medyadan takıldı. Zeynep Demirel, topu açamayan Volkan Demirel'e, "Kavanoz kapaklarını evde gayet iyi açıyorsun oysa ahsjsjs" diye yazdı.

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