Volkan Demirel'in kura topu ile imtihanı: 'Don't open'
00:48 27.08.2022 (güncellendi: 01:23 27.08.2022)
© İHA / OĞUZHAN ORT - OZAN BUĞRA KOŞAR - SAMET YALÇIN-AW698739Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, eski milli futbolcuya sosyal medyadan takıldı.
© İHA / OĞUZHAN ORT - OZAN BUĞRA KOŞAR - SAMET YALÇIN-AW698739
UEFA Konferans Ligi grup aşaması kura çekiminde Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Volkan Demirel de yer aldı. Volkan Demirel'in kura çekimi sırasında toplardan bazılarını açamaması ve UEFA Genel Sekreteri Marchetti ile yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe ve Türkiye'nin A Milli Takımı'nın eski kalecisi, teknik direktör Volkan Demirel, Başakşehir ve Sivasspor'un katıldığı ve İstanbul'da düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimini gerçekleştirdi.
Başakşehir ve Sivasspor'un rakiplerinin belli olduğu kura çekimi sırasında toplardan bazılarını açmakta zorlanan Volkan Demirel, UEFA Genel Sekreteri Marchetti'den yardım aldı.
Volkan Demirel'in kura topu ile imtihanı: 'Don't open' https://t.co/9541fMZAeJ pic.twitter.com/ejxilPF94D— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 26, 2022
UEFA Genel Sekreteri Marchetti ile yaşadığı diyalog gündem oldu. Volkan Demirel'in açamadığı top sonrası Marchetti ile yaşadığı İngilizce - Türkçe karışık konuştu:
UEFA Genel Sekreteri Marchetti: "Bir kaleci için bile zor bir iş."
Volkan Demirel: "Zor bir iş de don't open."
Marchetti: "Yardım edebilir miyim?"
Volkan Demirel: "Tabii"
Marchetti: "Böyle açılıyor"
Volkan Demirel: "Okey..."
Volkan Demirel'den İngilizce paylaşım
Yaşananların ardından Volkan Demirel daha düzgün bir İngilizce ile Twitter’dan paylaşım yaptı.
Demirel paylaşımında, “Topları açarken verdiği destek için Giorgio Marcetti'ye teşekkürler” ifadelerini kullanarak esprilere de bir son vermiş oldu.
Thanks to Giorgio Marcetti for his support while opening the balls :) https://t.co/POgTG2kM6y— Volkan Demirel (@1VolkanDEMIREL) August 26, 2022
Kura topunu açamayan Volkan Demirel'e kavanozlu gönderme
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, eski milli futbolcuya sosyal medyadan takıldı. Zeynep Demirel, topu açamayan Volkan Demirel'e, "Kavanoz kapaklarını evde gayet iyi açıyorsun oysa ahsjsjs" diye yazdı.
© FotoğrafVolkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, eski milli futbolcuya sosyal medyadan takıldı.
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, eski milli futbolcuya sosyal medyadan takıldı.
© Fotoğraf