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https://sputniknews.com.tr/20221127/somalide-cumhurbaskanligi-sarayi-yakinindaki-otelde-bombali-saldirilar-duzenlendi-1063902952.html
Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otelde bombalı saldırılar düzenlendi
Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otelde bombalı saldırılar düzenlendi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir otelde iki bombalı saldırı meydana geldi. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T23:56+0300
2022-11-27T23:56+0300
dünya
somali
cumhurbaşkanlığı
saray
bombalı saldırı
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Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) göre, Villa Rose Otel'de saldırganlarca iki bomba infilak ettirildi, ardından silahlı çatışma çıktı.Bakanların ve hükümet yetkililerinin sıklıkla kullandığı otelde yaşanan saldırıların faillerinin hala içeride olduğu belirtilen haberde, can kaybı ve yaralılara dair bilgi vermedi.Ulusal Polis Sözcüsü Sadık Dodishe, "Siviller ve yetkililerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kurtarıldı. Suçlular bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.Bazı haber siteleri, Somali Güvenlik Bakanı Muhammed Ahmed Dodishe'nin saldırılarda yaralandığını iddia etti.Çevre ve İklim Değişikliğinden sorumlu Devlet Bakanı Aden Aw Hirsi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, 'saldırılar anında oteldeki odasında bulunduğunu ve durumunun iyi olduğunu' kaydetti.Saldırıları Eş-Şebab örgütü üstlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221122/somalide-askeri-egitim-veren-turkiye-bm-yaptirimlarindan-muaf-tutulan-ulkeler-listesine-girdi-1063730553.html
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somali, cumhurbaşkanlığı, saray, bombalı saldırı
somali, cumhurbaşkanlığı, saray, bombalı saldırı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otelde bombalı saldırılar düzenlendi

23:56 27.11.2022
© REUTERS / Feisal OmarSomali polisi
Somali polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© REUTERS / Feisal Omar
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir otelde iki bombalı saldırı meydana geldi.
Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) göre, Villa Rose Otel'de saldırganlarca iki bomba infilak ettirildi, ardından silahlı çatışma çıktı.
Bakanların ve hükümet yetkililerinin sıklıkla kullandığı otelde yaşanan saldırıların faillerinin hala içeride olduğu belirtilen haberde, can kaybı ve yaralılara dair bilgi vermedi.
Ulusal Polis Sözcüsü Sadık Dodishe, "Siviller ve yetkililerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kurtarıldı. Suçlular bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.
Bazı haber siteleri, Somali Güvenlik Bakanı Muhammed Ahmed Dodishe'nin saldırılarda yaralandığını iddia etti.
Çevre ve İklim Değişikliğinden sorumlu Devlet Bakanı Aden Aw Hirsi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, 'saldırılar anında oteldeki odasında bulunduğunu ve durumunun iyi olduğunu' kaydetti.
Saldırıları Eş-Şebab örgütü üstlendi.
Türkiye, Somali'de verdiği askeri ve teknik eğitimler nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin bu ülkeye uyguladığı silah ambargosundan muaf tutulan ülkeler arasında yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
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Somali'de askeri eğitim veren Türkiye, BM yaptırımlarından muaf tutulan ülkeler listesine girdi
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