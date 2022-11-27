https://sputniknews.com.tr/20221127/somalide-cumhurbaskanligi-sarayi-yakinindaki-otelde-bombali-saldirilar-duzenlendi-1063902952.html

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otelde bombalı saldırılar düzenlendi

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otelde bombalı saldırılar düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir otelde iki bombalı saldırı meydana geldi. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T23:56+0300

2022-11-27T23:56+0300

2022-11-27T23:56+0300

dünya

somali

cumhurbaşkanlığı

saray

bombalı saldırı

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Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) göre, Villa Rose Otel'de saldırganlarca iki bomba infilak ettirildi, ardından silahlı çatışma çıktı.Bakanların ve hükümet yetkililerinin sıklıkla kullandığı otelde yaşanan saldırıların faillerinin hala içeride olduğu belirtilen haberde, can kaybı ve yaralılara dair bilgi vermedi.Ulusal Polis Sözcüsü Sadık Dodishe, "Siviller ve yetkililerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kurtarıldı. Suçlular bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.Bazı haber siteleri, Somali Güvenlik Bakanı Muhammed Ahmed Dodishe'nin saldırılarda yaralandığını iddia etti.Çevre ve İklim Değişikliğinden sorumlu Devlet Bakanı Aden Aw Hirsi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, 'saldırılar anında oteldeki odasında bulunduğunu ve durumunun iyi olduğunu' kaydetti.Saldırıları Eş-Şebab örgütü üstlendi.

https://sputniknews.com.tr/20221122/somalide-askeri-egitim-veren-turkiye-bm-yaptirimlarindan-muaf-tutulan-ulkeler-listesine-girdi-1063730553.html

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somali, cumhurbaşkanlığı, saray, bombalı saldırı