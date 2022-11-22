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https://sputniknews.com.tr/20221122/somalide-askeri-egitim-veren-turkiye-bm-yaptirimlarindan-muaf-tutulan-ulkeler-listesine-girdi-1063730553.html
Somali'de askeri eğitim veren Türkiye, BM yaptırımlarından muaf tutulan ülkeler listesine girdi
Somali'de askeri eğitim veren Türkiye, BM yaptırımlarından muaf tutulan ülkeler listesine girdi
Türkiye, Somali'de verdiği askeri ve teknik eğitimler nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin bu ülkeye uyguladığı silah ambargosundan muaf... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T22:02+0300
2022-11-22T22:02+0300
dünya
türkiye
somali
asker
askeri faaliyet
bm
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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BM Güvenlik Konseyi, iç savaşa sürüklenmesinin ardından silah akışını kesmek için 1992'den beri Somali'ye uyguladığı silah ambargosunu, Eş-Şebab'ın bölgedeki barış ve istikrarı hala ciddi şekilde tehdit ettiği gerekçesiyle 15 Kasım 2023'e kadar uzatma kararı aldı.Karar, BM'ye üye tüm devletlerin Somali'ye doğrudan ve dolaylı silah ve askeri teçhizat ile bu kapsamda finans sağlamasını yasaklarken, Somali ordusunun eğitimine, kurumlarının iyileştirilmesine ve Somali açıklarında korsanlık ve silahlı soygun eylemlerini önlemeye yönelik sağlanan askeri eğitimler, teknik destekler ve diğer yardımlar kapsamında ise yaptırımlara muafiyet getiriyor.İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği de listedeBu muafiyet daha önce BM'nin Somali'deki barış gücü misyonu UNSOM ve Afrika Birliği'nin Somali'deki geçiş misyonu ATMIS'e uygulanırken, ambargo muafiyeti uygulanan ülke ve kurumlar arasına Somali'nin güvenliği ve kalkınmasına yönelik askeri eğitim ve faaliyetlerde bulunan Türkiye, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği de alındı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (STGK), Somali'nin nitelikli askeri personel ihtiyacının karşılanmasına ciddi katkı sağlıyor.Türkiye ile Somali arasında 2010'da imzalanan askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel iş birliğine yönelik çerçeve anlaşmadan itibaren başlayan süreç ve devamında imzalanan anlaşma, protokol ve Bakanlar Kurulu kararının ardından STGK, 2017'de Somali'ye ulaştı.Komutanlığın halen görev yaptığı Anadolu Kışlası, 30 Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından açıldı.Hint Okyanusu kıyısındaki kışlada Somali güvenlik kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerine yönelik iyileştirme, destek ve yardım faaliyetleri sürdürülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221108/somalide-hukumet-es-sebab-ismini-yasakladi-orgute-hariciler-denilecek-1063178313.html
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türkiye, somali, asker, askeri faaliyet, bm, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
türkiye, somali, asker, askeri faaliyet, bm, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

Somali'de askeri eğitim veren Türkiye, BM yaptırımlarından muaf tutulan ülkeler listesine girdi

22:02 22.11.2022
© AATürkiye, Somali'de verdiği askeri ve teknik eğitimler nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin bu ülkeye uyguladığı silah ambargosundan muaf tutulan ülkeler arasında yer aldı.
Türkiye, Somali'de verdiği askeri ve teknik eğitimler nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin bu ülkeye uyguladığı silah ambargosundan muaf tutulan ülkeler arasında yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
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Türkiye, Somali'de verdiği askeri ve teknik eğitimler nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin bu ülkeye uyguladığı silah ambargosundan muaf tutulan ülkeler arasında yer aldı.
BM Güvenlik Konseyi, iç savaşa sürüklenmesinin ardından silah akışını kesmek için 1992'den beri Somali'ye uyguladığı silah ambargosunu, Eş-Şebab'ın bölgedeki barış ve istikrarı hala ciddi şekilde tehdit ettiği gerekçesiyle 15 Kasım 2023'e kadar uzatma kararı aldı.
Karar, BM'ye üye tüm devletlerin Somali'ye doğrudan ve dolaylı silah ve askeri teçhizat ile bu kapsamda finans sağlamasını yasaklarken, Somali ordusunun eğitimine, kurumlarının iyileştirilmesine ve Somali açıklarında korsanlık ve silahlı soygun eylemlerini önlemeye yönelik sağlanan askeri eğitimler, teknik destekler ve diğer yardımlar kapsamında ise yaptırımlara muafiyet getiriyor.

İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği de listede

Bu muafiyet daha önce BM'nin Somali'deki barış gücü misyonu UNSOM ve Afrika Birliği'nin Somali'deki geçiş misyonu ATMIS'e uygulanırken, ambargo muafiyeti uygulanan ülke ve kurumlar arasına Somali'nin güvenliği ve kalkınmasına yönelik askeri eğitim ve faaliyetlerde bulunan Türkiye, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği de alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (STGK), Somali'nin nitelikli askeri personel ihtiyacının karşılanmasına ciddi katkı sağlıyor.
Türkiye ile Somali arasında 2010'da imzalanan askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel iş birliğine yönelik çerçeve anlaşmadan itibaren başlayan süreç ve devamında imzalanan anlaşma, protokol ve Bakanlar Kurulu kararının ardından STGK, 2017'de Somali'ye ulaştı.
Komutanlığın halen görev yaptığı Anadolu Kışlası, 30 Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından açıldı.
Hint Okyanusu kıyısındaki kışlada Somali güvenlik kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerine yönelik iyileştirme, destek ve yardım faaliyetleri sürdürülüyor.
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