https://sputniknews.com.tr/20221108/somalide-hukumet-es-sebab-ismini-yasakladi-orgute-hariciler-denilecek-1063178313.html

Somali'de hükümet, 'Eş-Şebab' ismini yasakladı: Örgüte 'Hariciler' denilecek

Somali'de hükümet, 'Eş-Şebab' ismini yasakladı: Örgüte 'Hariciler' denilecek

Somali hükümeti, ülkede terör örgütü Eş-Şebab'a verilen ismin kullanımının yasaklandığını açıkladı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T08:46+0300

2022-11-08T08:46+0300

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Somali hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bundan sonra Eş-Şebab örgütünün 'Hariciler' olarak isimlendirilmesi istendi.Açıklamada, "Kanaat önderleri ve İslam alimlerinin tavsiyesi üzerine Eş-Şebab kullanımı yasaklandı ve onlar sadece Harici olarak isimlendirilecek." ifadesi kullanıldı.Somali'de son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.

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