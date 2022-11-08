https://sputniknews.com.tr/20221108/somalide-hukumet-es-sebab-ismini-yasakladi-orgute-hariciler-denilecek-1063178313.html
Somali'de hükümet, 'Eş-Şebab' ismini yasakladı: Örgüte 'Hariciler' denilecek
Somali'de hükümet, 'Eş-Şebab' ismini yasakladı: Örgüte 'Hariciler' denilecek
Somali hükümeti, ülkede terör örgütü Eş-Şebab'a verilen ismin kullanımının yasaklandığını açıkladı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T08:46+0300
2022-11-08T08:46+0300
2022-11-08T08:46+0300
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eş-şebab
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Somali hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bundan sonra Eş-Şebab örgütünün 'Hariciler' olarak isimlendirilmesi istendi.Açıklamada, "Kanaat önderleri ve İslam alimlerinin tavsiyesi üzerine Eş-Şebab kullanımı yasaklandı ve onlar sadece Harici olarak isimlendirilecek." ifadesi kullanıldı.Somali'de son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.
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somali, somali, eş-şebab, harici
somali, somali, eş-şebab, harici
Somali'de hükümet, 'Eş-Şebab' ismini yasakladı: Örgüte 'Hariciler' denilecek
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Somali hükümeti, ülkede terör örgütü Eş-Şebab'a verilen ismin kullanımının yasaklandığını açıkladı.
Somali hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bundan sonra Eş-Şebab örgütünün 'Hariciler' olarak isimlendirilmesi istendi.
Açıklamada, "Kanaat önderleri ve İslam alimlerinin tavsiyesi üzerine Eş-Şebab kullanımı yasaklandı ve onlar sadece Harici olarak isimlendirilecek." ifadesi kullanıldı.
Somali'de son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.
Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.