https://sputniknews.com.tr/20221127/konyadaki-barinakta-bulunan-hayvanlar-saglik-taramasindan-gecirildi-1063899962.html

Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi

Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi

İlgili kurumların temsilcileri ve 53 veteriner hekimden oluşan heyet tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, heyet tarafından gerçekleştirilen resmi kontrol ve denetimde hayvan bakımevindeki can dostların yaşam koşullarında herhangi bir olumsuzluk gözlenmediği belirtildi.Rehabilitasyon süreci devam eden hayvanların ayrı bir bölümde tutulduğunun saptandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20221127/tarim-ve-orman-bakanligi-konyadaki-hayvan-bakimevinde-rutin-denetimler-eksiksiz-yapildi-1063879296.html

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konya, barınak, eziyet, sağlık, tarama, köpek, hayvan