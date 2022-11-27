https://sputniknews.com.tr/20221127/konyadaki-barinakta-bulunan-hayvanlar-saglik-taramasindan-gecirildi-1063899962.html
Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi
Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi
İlgili kurumların temsilcileri ve 53 veteriner hekimden oluşan heyet tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T22:15+0300
2022-11-27T22:15+0300
2022-11-27T22:15+0300
türkiye
konya
barınak
eziyet
sağlık
tarama
köpek
hayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063900075_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ad378cc3970953730958bf6eb396a4f1.jpg
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, heyet tarafından gerçekleştirilen resmi kontrol ve denetimde hayvan bakımevindeki can dostların yaşam koşullarında herhangi bir olumsuzluk gözlenmediği belirtildi.Rehabilitasyon süreci devam eden hayvanların ayrı bir bölümde tutulduğunun saptandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221127/tarim-ve-orman-bakanligi-konyadaki-hayvan-bakimevinde-rutin-denetimler-eksiksiz-yapildi-1063879296.html
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063900075_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_9516e3758677011f2a6fce394c87fb40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
konya, barınak, eziyet, sağlık, tarama, köpek, hayvan
konya, barınak, eziyet, sağlık, tarama, köpek, hayvan
Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi
Abone ol
İlgili kurumların temsilcileri ve 53 veteriner hekimden oluşan heyet tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanların sağlık taraması ve muayeneden geçirildiği bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, heyet tarafından gerçekleştirilen resmi kontrol ve denetimde hayvan bakımevindeki can dostların yaşam koşullarında herhangi bir olumsuzluk gözlenmediği belirtildi.
Rehabilitasyon süreci devam eden hayvanların ayrı bir bölümde tutulduğunun saptandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan tetkik ve kapsamlı muayeneler sonucunda tüm hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. 5199 sayılı Kanun kapsamında hayvan bakımevlerinin denetimleri, Genel Müdürlüğümüzce titizlikle yürütülmektedir."