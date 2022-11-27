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https://sputniknews.com.tr/20221127/konyadaki-barinakta-bulunan-hayvanlar-saglik-taramasindan-gecirildi-1063899962.html
Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi
Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi
İlgili kurumların temsilcileri ve 53 veteriner hekimden oluşan heyet tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T22:15+0300
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türkiye
konya
barınak
eziyet
sağlık
tarama
köpek
hayvan
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, heyet tarafından gerçekleştirilen resmi kontrol ve denetimde hayvan bakımevindeki can dostların yaşam koşullarında herhangi bir olumsuzluk gözlenmediği belirtildi.Rehabilitasyon süreci devam eden hayvanların ayrı bir bölümde tutulduğunun saptandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221127/tarim-ve-orman-bakanligi-konyadaki-hayvan-bakimevinde-rutin-denetimler-eksiksiz-yapildi-1063879296.html
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konya, barınak, eziyet, sağlık, tarama, köpek, hayvan
konya, barınak, eziyet, sağlık, tarama, köpek, hayvan

Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi

22:15 27.11.2022
© AAİlgili kurumların temsilcileri ve 53 veteriner hekimden oluşan heyet tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanların sağlık taraması ve muayeneden geçirildiği bildirildi.
İlgili kurumların temsilcileri ve 53 veteriner hekimden oluşan heyet tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanların sağlık taraması ve muayeneden geçirildiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AA
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İlgili kurumların temsilcileri ve 53 veteriner hekimden oluşan heyet tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanların sağlık taraması ve muayeneden geçirildiği bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, heyet tarafından gerçekleştirilen resmi kontrol ve denetimde hayvan bakımevindeki can dostların yaşam koşullarında herhangi bir olumsuzluk gözlenmediği belirtildi.
Rehabilitasyon süreci devam eden hayvanların ayrı bir bölümde tutulduğunun saptandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan tetkik ve kapsamlı muayeneler sonucunda tüm hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. 5199 sayılı Kanun kapsamında hayvan bakımevlerinin denetimleri, Genel Müdürlüğümüzce titizlikle yürütülmektedir."
Konya'da hayvanlara eziyet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
TÜRKİYE
Tarım ve Orman Bakanlığı: Konya'daki hayvan bakımevinde rutin denetimler eksiksiz yapıldı
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