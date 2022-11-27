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https://sputniknews.com.tr/20221127/tarim-ve-orman-bakanligi-konyadaki-hayvan-bakimevinde-rutin-denetimler-eksiksiz-yapildi-1063879296.html
Tarım ve Orman Bakanlığı: Konya'daki hayvan bakımevinde rutin denetimler eksiksiz yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı: Konya'daki hayvan bakımevinde rutin denetimler eksiksiz yapıldı
Konya'da hayvanlara eziyet edilmesi ve şüphelilerin tutuklanması olayıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı kasım ayı başı ve ortasında yapılan... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T10:06+0300
2022-11-27T10:06+0300
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tarım ve orman bakanlığı
hayvan
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konya
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Hayvan Barınağı'nda hayvanlara eziyet edildiğinin ortaya çıkmasına ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı:"Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sosyal medyaya yansıyan görüntüler ihbar kabul edilerek 25 Kasım 2022 tarihinde görüntülerde yer alan şahıslar hakkında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlığımızca yargıya intikal ettirdiğimiz süreç, titizlikle takip edilecektir. Ayrıca dün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi’nin Konya ziyareti esnasında gerekli talimatlar verilmiş olup, söz konusunda bakımevinde, bakanlık denetim ekiplerince detaylı inceleme başlatılmıştır.Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimler hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve bakımevinde bulunan hayvan sayısının kapasite dahilinde olduğu tespit ediliştir. Bununla birlikte Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimlerimizce, bugün söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır. Veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak incemelerin ardından kamuoyu bilgilendirilecektir. Bakanlığımız 5199 Sayılı Kanunun vermiş olduğu tüm yetkileri kullanarak hayvan bakımevlerini denetlemeye ve tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili gereğini yapmaya titizlik devam edecektir."
https://sputniknews.com.tr/20221125/konyada-kopekler-eziyet-eden-suphelilerin-ifadeleri-ortaya-cikti-1063845448.html
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tarım ve orman bakanlığı, hayvan, köpek, konya
tarım ve orman bakanlığı, hayvan, köpek, konya

Tarım ve Orman Bakanlığı: Konya'daki hayvan bakımevinde rutin denetimler eksiksiz yapıldı

10:06 27.11.2022
© İHA / İBRAHİM YETKİNKonya'da hayvanlara eziyet
Konya'da hayvanlara eziyet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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Konya'da hayvanlara eziyet edilmesi ve şüphelilerin tutuklanması olayıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı kasım ayı başı ve ortasında yapılan denetimlerde bir olumsuzluğa rastlanmadığı, ancak tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili gereğinin yapılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Hayvan Barınağı'nda hayvanlara eziyet edildiğinin ortaya çıkmasına ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı:
"Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sosyal medyaya yansıyan görüntüler ihbar kabul edilerek 25 Kasım 2022 tarihinde görüntülerde yer alan şahıslar hakkında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulmuştur.
Bakanlığımızca yargıya intikal ettirdiğimiz süreç, titizlikle takip edilecektir.
Ayrıca dün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi’nin Konya ziyareti esnasında gerekli talimatlar verilmiş olup, söz konusunda bakımevinde, bakanlık denetim ekiplerince detaylı inceleme başlatılmıştır.
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
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Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimler hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve bakımevinde bulunan hayvan sayısının kapasite dahilinde olduğu tespit ediliştir.
Bununla birlikte Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimlerimizce, bugün söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır. Veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak incemelerin ardından kamuoyu bilgilendirilecektir.
Bakanlığımız 5199 Sayılı Kanunun vermiş olduğu tüm yetkileri kullanarak hayvan bakımevlerini denetlemeye ve tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili gereğini yapmaya titizlik devam edecektir."
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