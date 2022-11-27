https://sputniknews.com.tr/20221127/fas-galibiyeti-sonrasi-belcika-sokaklari-karisti-1063899562.html

Fas galibiyeti sonrası Belçika sokakları karıştı

Fas galibiyeti sonrası Belçika sokakları karıştı

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Belçika’nın başkenti Brüksel’de sokaklar karıştı. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

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Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de sokaklar karıştı. Fas taraftarı oldukları düşünülen bir grup, tarihi Grand Place yakınlarında yoldan geçen bazı araçlara saldırdı. Bir aracı ters çeviren grup, etrafta bulunan bankları sökerken, elektrikli scooterları ateşe verdi. Çıkan olaylarda, çok sayıda araç ve mağaza hasar gördü. Çıkan olaylarda polise havai pişekle saldırılması sırasında yüzüne havai fişek isabet eden bir gazeteci yaralandı. Gazetecinin sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.Polis müdahale ettiKısa sürede büyüyen olaylar üzerine çok sayıda polis olay yerine gelerek, TOMA'larla kalabalığa müdahale etti. Olayların Brüksel’in tarihi ve turistik merkezi Grand Place'a yakın olması nedeniyle polis, caddeye barikat kurarak olayların turistik merkeze sıçramasını önledi.Belediye Başkanı’ndan 'yakalayın' emriBrüksel Belediye Başkanı Phillipe Close yaptığı açıklamada, yaşanan olaylardan dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, ''Polise olay çıkaranları yakalama emri verdim'' ifadelerini kullandı.Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Ruddy Vervoort ise yaptığı açıklamada, çıkan şiddet olaylarını kınadı.

https://sputniknews.com.tr/20221127/dunya-kupasinda-bir-surpriz-daha-fas-belcikanin-altin-jenerasyonunu-yikti-1063893926.html

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belçika, fas, dünya kupası, protesto, protesto gösterisi, maç, galibiyet