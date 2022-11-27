https://sputniknews.com.tr/20221127/dunya-kupasinda-bir-surpriz-daha-fas-belcikanin-altin-jenerasyonunu-yikti-1063893926.html

Belçika'nın altın jenerasyonunu yıkan Fas, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda bir maç kazandı

Belçika'nın altın jenerasyonunu yıkan Fas, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda bir maç kazandı

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, Belçika'yı 2 golle geçti. Böylece Fas, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda bir maçtan galibiyetle ayrıldı. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

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Fas adına Hakim Ziyech'in ilk yarının son anlarında attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Goller ikinci yarıda geldi. 73. dakikada Abdelhamid Sabiri'nin topu iğne deliğinden geçiren şık golüyle Fas, Belçika karşısında öne geçti.Ardından 90+2'de Zakaria Aboukhlal’ın golüyle Fas, Belçika karşısında farkı 2’ye çıkardı.Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verdi.F grubuna Hırvatistan beraberliğiyle başlayan, bugün de Belçika'yı 2-0 yenen Fas, şimdiki halde 4 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Maçta Türkiye'de Hatayspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da oynayan 3 futbolcu da yer aldı.Belçika'da Fenerbahçeli Michy Batshuayi ile Fas'ta ısınma sırasında sakatlanan kaleci Yassine Bounou'nun yerine Hatayspor'dan Munir ve Beşiktaşlı Romain Saiss maça 11'de başladı. Belçika'da Galatasaraylı Dries Mertens ise 60. dakikada oyuna girdi.

https://sputniknews.com.tr/20221127/2022-dunya-kupasi-kosta-rika-ilk-galibiyetini-japonya-ise-ilk-yenilgisini-aldi-1063890150.html

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