Belçika'nın altın jenerasyonunu yıkan Fas, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda bir maç kazandı
18:21 27.11.2022 (güncellendi: 18:32 27.11.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Équipe du Maroc@EnMaroc·Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika'yı yenen Fas milli takımı
© Fotoğraf : Twitter/Équipe du Maroc@EnMaroc·
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, Belçika'yı 2 golle geçti. Böylece Fas, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda bir maçtan galibiyetle ayrıldı.
Fas adına Hakim Ziyech'in ilk yarının son anlarında attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
❌ İlk yarının son anlarında Hakim Ziyech'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. pic.twitter.com/i2L9S75Tvt— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
Goller ikinci yarıda geldi.
73. dakikada Abdelhamid Sabiri'nin topu iğne deliğinden geçiren şık golüyle Fas, Belçika karşısında öne geçti.
#GOLLLLL | Topu iğne deliğinden geçirdi! Fas, Abdelhamid Sabiri'nin şık golüyle Belçika karşısında öne geçti.#Qatar2022 pic.twitter.com/n4Behxgaa4— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
Ardından 90+2'de Zakaria Aboukhlal’ın golüyle Fas, Belçika karşısında farkı 2’ye çıkardı.
#GOLLLLL | Tavana çaktı! Fas, Zakaria Aboukhlal’ın golüyle Belçika karşısında farkı 2’ye çıkardı!#Qatar2022 pic.twitter.com/PdXIghBOL3— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verdi.
F grubuna Hırvatistan beraberliğiyle başlayan, bugün de Belçika'yı 2-0 yenen Fas, şimdiki halde 4 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Maçta Türkiye'de Hatayspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da oynayan 3 futbolcu da yer aldı.
Belçika'da Fenerbahçeli Michy Batshuayi ile Fas'ta ısınma sırasında sakatlanan kaleci Yassine Bounou'nun yerine Hatayspor'dan Munir ve Beşiktaşlı Romain Saiss maça 11'de başladı.
Michy Batshuayi 🆚 Romain Saiss 📸 pic.twitter.com/e9NLClIKw4— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
Belçika'da Galatasaraylı Dries Mertens ise 60. dakikada oyuna girdi.
Belçika, Dries Mertens ile gole çok yaklaştı! Munir topu zorlukla çeldi 👟⚽ pic.twitter.com/f6RSwtr7PW— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022