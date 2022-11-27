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https://sputniknews.com.tr/20221127/erdogan-bakan-akar-ile-gorustu-inaniyorum-ki-bu-mucadelenin-neticesi-de-cok-iyi-hayirli-olacak-1063895203.html
Erdoğan'dan sınır birliklerine mesaj: İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi çok iyi, hayırlı olacak
Erdoğan'dan sınır birliklerine mesaj: İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi çok iyi, hayırlı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı’na katılan birliklerin... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T19:18+0300
2022-11-27T19:26+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
pençe kilit operasyonu
pençe-kilit harekatı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 3. Piyade Tümen Komutanlığının Harekat Merkezi’nden, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya telefonla katılarak sahadaki birliklerin komutanlarına hitap etti.Milli Savunma Bakanı Akar'ı, tüm komutanları ve Mehmetçiği selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, gerçekleştirilen mücadelenin önemine vurgu yaptı.Harekatta şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:Millet olarak şehit aileleriyle hemhal olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mücadelenin neticesindeki zafer, bizleri geleceğe yönelik bir mutluluğa götürecektir. Ben mücadelenizin kutlu olmasını, neticesinin zaferlerle dolu olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Sizleri de özellikle şahsım, ailem, milletim adına kutluyorum. Mücadelemiz mübarek, yolumuz aydınlık olsun" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, pençe kilit operasyonu, pençe-kilit harekatı
recep tayyip erdoğan, pençe kilit operasyonu, pençe-kilit harekatı

Erdoğan'dan sınır birliklerine mesaj: İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi çok iyi, hayırlı olacak

19:18 27.11.2022 (güncellendi: 19:26 27.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı’na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti. Erdoğan, “İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 3. Piyade Tümen Komutanlığının Harekat Merkezi’nden, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya telefonla katılarak sahadaki birliklerin komutanlarına hitap etti.
Milli Savunma Bakanı Akar'ı, tüm komutanları ve Mehmetçiği selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, gerçekleştirilen mücadelenin önemine vurgu yaptı.
Harekatta şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii ki orada canımız yanıyor ama bunun hesabını çok ağır soruyorsunuz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmıyor ve inanıyorum ki bundan sonra da kalmayacak. Şehadet yolu çok mukaddes, kutlu bir yol. Bu kutlu yolda da Mehmetçiğimizin bugüne kadar verdiği mücadele herkesin özellikle de siz komuta kademesinin malumudur. Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe-Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak."

Millet olarak şehit aileleriyle hemhal olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mücadelenin neticesindeki zafer, bizleri geleceğe yönelik bir mutluluğa götürecektir. Ben mücadelenizin kutlu olmasını, neticesinin zaferlerle dolu olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Sizleri de özellikle şahsım, ailem, milletim adına kutluyorum. Mücadelemiz mübarek, yolumuz aydınlık olsun" ifadelerini kullandı.
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