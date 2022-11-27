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Düzce'de acil yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlandı
Düzce'de acil yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından acil yıkım kararı verilen ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Alemdar... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
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düzce
deprem
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yıkım
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü saat 04.08 sıralarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı görevlileri il genelinde hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 43’ü acil yıkılması gereken, toplam 478 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edilip yıkılmasına karar verildi.Bu kapsamda Düzce kent merkezinde, Alemdar Sokak’ta acil yıkım kararı verilen 3 katlı binanın yıkımına sabah saatlerinde başlandı. Yıkım sırasında toz olmaması için ise Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri binaya su tuttu.Gün içinde ve ilerleyen günlerde acil yıkım kararı verilen diğer 42 binanın sırayla kontrollü bir şekilde yıkımına başlanacağı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221127/duzcede-43-buyuklugunde-deprem-1063878560.html
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düzce, deprem, gölyaka, yıkım
düzce, deprem, gölyaka, yıkım

Düzce'de acil yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlandı

14:01 27.11.2022 (güncellendi: 14:04 27.11.2022)
© DHADepremden sonra Düzce'de yıkım
Depremden sonra Düzce'de yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© DHA
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından acil yıkım kararı verilen ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Alemdar Sokak’ta bulunan 3 katlı bina sabah erken saatlerde yıkıldı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü saat 04.08 sıralarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı görevlileri il genelinde hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 43’ü acil yıkılması gereken, toplam 478 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edilip yıkılmasına karar verildi.
Bu kapsamda Düzce kent merkezinde, Alemdar Sokak’ta acil yıkım kararı verilen 3 katlı binanın yıkımına sabah saatlerinde başlandı. Yıkım sırasında toz olmaması için ise Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri binaya su tuttu.
Gün içinde ve ilerleyen günlerde acil yıkım kararı verilen diğer 42 binanın sırayla kontrollü bir şekilde yıkımına başlanacağı bildirildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
TÜRKİYE
Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem
09:31
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