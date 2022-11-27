https://sputniknews.com.tr/20221127/duzcede-43-buyuklugunde-deprem-1063878560.html
Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T09:31+0300
2022-11-27T09:31+0300
2022-11-27T09:34+0300
türkiye
afad
deprem
düzce
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Düzce olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9.52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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afad, deprem, düzce
Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem
09:31 27.11.2022 (güncellendi: 09:34 27.11.2022) Abone ol
Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Düzce olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9.52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.