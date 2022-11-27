https://sputniknews.com.tr/20221127/duzcede-43-buyuklugunde-deprem-1063878560.html

Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

afad

deprem

düzce

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Düzce olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9.52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

türkiye

düzce

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afad, deprem, düzce