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https://sputniknews.com.tr/20221127/ak-parti-sozcusu-celikten-goztepe-altay-maciyla-ilgili-aciklama-hukuki-sureci-takip-edecegiz-1063901264.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Göztepe-Altay maçıyla ilgili açıklama: Hukuki süreci takip edeceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Göztepe-Altay maçıyla ilgili açıklama: Hukuki süreci takip edeceğiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Spor Toto 1. Lig'deki Göztepe-Altay maçında şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inandıklarını belirterek, "Hukuki... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T22:53+0300
2022-11-27T23:10+0300
ömer çelik
spor
mehmet muharrem kasapoğlu
göztepe spor klübü
altay spor kulübü
ozan evrim özenç
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiselerin herkesi çok üzdüğünü vurguladı.Yaralanan taraftarlara acil şifalar dileyen Çelik, şu ifadelere yer cerdi:Bakan Kasapoğlu: Yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorumGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Spor Toto 1. Lig'deki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatmış, fişek benzeri bir maddenin isabet etmesi sonucu yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine ambulanslar sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, daha sonra müsabaka tatil edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221127/sahaya-giren-altayli-taraftar-goztepe-kalecisine-saldirdi--1063896379.html
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ömer çelik, mehmet muharrem kasapoğlu, göztepe spor klübü, altay spor kulübü, ozan evrim özenç
ömer çelik, mehmet muharrem kasapoğlu, göztepe spor klübü, altay spor kulübü, ozan evrim özenç

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Göztepe-Altay maçıyla ilgili açıklama: Hukuki süreci takip edeceğiz

22:53 27.11.2022 (güncellendi: 23:10 27.11.2022)
© İHAGöztepe-Altay derbisi
Göztepe-Altay derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© İHA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Spor Toto 1. Lig'deki Göztepe-Altay maçında şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inandıklarını belirterek, "Hukuki süreci takip edeceğiz" ifadesini kullandı. Olayı kınayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise "Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiselerin herkesi çok üzdüğünü vurguladı.
Yaralanan taraftarlara acil şifalar dileyen Çelik, şu ifadelere yer cerdi:

"Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü. Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz. Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir.

Yaralanan taraftarlara ve saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e geçmiş olsun. Bu saldırganlar Göztepe ve Altay’ı temsil edemez. Tüm vatandaşlarımız provokatörlere karşı dikkatli olmalıdır. Sporun ruhuna ve huzurumuza gölge düşürmeye çalışanlar gereken cezayı alacak."

Bakan Kasapoğlu: Yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Spor Toto 1. Lig'deki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatmış, fişek benzeri bir maddenin isabet etmesi sonucu yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine ambulanslar sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, daha sonra müsabaka tatil edilmişti.
Göztepe-Altay maçında olaylar çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
SPOR
Göztepe-Altay maçında olaylar çıktı: Kalecinin kafası yarıldı, bir taraftar ağır yaralı
19:45
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