https://sputniknews.com.tr/20221127/ak-parti-sozcusu-celikten-goztepe-altay-maciyla-ilgili-aciklama-hukuki-sureci-takip-edecegiz-1063901264.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Göztepe-Altay maçıyla ilgili açıklama: Hukuki süreci takip edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Göztepe-Altay maçıyla ilgili açıklama: Hukuki süreci takip edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Spor Toto 1. Lig'deki Göztepe-Altay maçında şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inandıklarını belirterek, "Hukuki... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

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2022-11-27T22:53+0300

2022-11-27T23:10+0300

ömer çelik

spor

mehmet muharrem kasapoğlu

göztepe spor klübü

altay spor kulübü

ozan evrim özenç

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiselerin herkesi çok üzdüğünü vurguladı.Yaralanan taraftarlara acil şifalar dileyen Çelik, şu ifadelere yer cerdi:Bakan Kasapoğlu: Yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorumGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Spor Toto 1. Lig'deki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatmış, fişek benzeri bir maddenin isabet etmesi sonucu yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine ambulanslar sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, daha sonra müsabaka tatil edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221127/sahaya-giren-altayli-taraftar-goztepe-kalecisine-saldirdi--1063896379.html

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Sputnik Türkiye

ömer çelik, mehmet muharrem kasapoğlu, göztepe spor klübü, altay spor kulübü, ozan evrim özenç