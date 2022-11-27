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https://sputniknews.com.tr/20221127/adalet-bakanligi-39-milletvekili-hakkindaki-63-fezlekeyi-cumhurbaskanligina-gonderdi--1063883011.html
Adalet Bakanlığı, 39 milletvekili hakkındaki 63 fezlekeyi Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi
Adalet Bakanlığı, 39 milletvekili hakkındaki 63 fezlekeyi Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi
Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çeşitli suçlardan dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 32'si HDP'li, 39 milletvekili hakkında... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T11:41+0300
2022-11-27T11:53+0300
adalet bakanlığı
politika
fezleke
cemal enginyurt
kemal kılıçdaroğlu
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Adalet Bakanlığı, 39 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan 63 fezlekeyle ilgili işlemleri tamamladı. Adalet Bakanlığı, bu dosyaları TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.Gönderilen fezlekelerden 53'ü, HDP'li 32 milletvekili hakkındaki suçlamaları içeriyor. HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli ile Muazzez Orhan Işık hakkında 4'er, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında 3'er fezleke bulunuyor.Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in ise 4 fezlekesi yer alıyor.Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın dosyaları da gönderildiGönderilen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ bir dosyası bulunuyor.Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki fezleke ise tartışma programında Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı ‘kasten yaralama, alenen hakaret ve tehdit suçlarını kapsıyor.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan bir fezleke de gönderilen dosyalar arasında yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/chpli-3-milletvekili-hakkindaki-fezleke-cumhurbaskanliginda-1063563225.html
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adalet bakanlığı, fezleke, cemal enginyurt, kemal kılıçdaroğlu
adalet bakanlığı, fezleke, cemal enginyurt, kemal kılıçdaroğlu

Adalet Bakanlığı, 39 milletvekili hakkındaki 63 fezlekeyi Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi

11:41 27.11.2022 (güncellendi: 11:53 27.11.2022)
© AATBMM Genel Kurulu, TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AA
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Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çeşitli suçlardan dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 32'si HDP'li, 39 milletvekili hakkında hazırlanan 63 fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.
Adalet Bakanlığı, 39 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan 63 fezlekeyle ilgili işlemleri tamamladı. Adalet Bakanlığı, bu dosyaları TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.
Gönderilen fezlekelerden 53'ü, HDP'li 32 milletvekili hakkındaki suçlamaları içeriyor. HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli ile Muazzez Orhan Işık hakkında 4'er, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında 3'er fezleke bulunuyor.
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in ise 4 fezlekesi yer alıyor.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın dosyaları da gönderildi

Gönderilen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ bir dosyası bulunuyor.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki fezleke ise tartışma programında Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı ‘kasten yaralama, alenen hakaret ve tehdit suçlarını kapsıyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan bir fezleke de gönderilen dosyalar arasında yer aldı.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
POLİTİKA
CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda
17 Kasım, 15:07
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