https://sputniknews.com.tr/20221127/adalet-bakanligi-39-milletvekili-hakkindaki-63-fezlekeyi-cumhurbaskanligina-gonderdi--1063883011.html

Adalet Bakanlığı, 39 milletvekili hakkındaki 63 fezlekeyi Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi

Adalet Bakanlığı, 39 milletvekili hakkındaki 63 fezlekeyi Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çeşitli suçlardan dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 32'si HDP'li, 39 milletvekili hakkında... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T11:41+0300

2022-11-27T11:41+0300

2022-11-27T11:53+0300

adalet bakanlığı

politika

fezleke

cemal enginyurt

kemal kılıçdaroğlu

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Adalet Bakanlığı, 39 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan 63 fezlekeyle ilgili işlemleri tamamladı. Adalet Bakanlığı, bu dosyaları TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.Gönderilen fezlekelerden 53'ü, HDP'li 32 milletvekili hakkındaki suçlamaları içeriyor. HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli ile Muazzez Orhan Işık hakkında 4'er, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında 3'er fezleke bulunuyor.Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in ise 4 fezlekesi yer alıyor.Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın dosyaları da gönderildiGönderilen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ bir dosyası bulunuyor.Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki fezleke ise tartışma programında Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı ‘kasten yaralama, alenen hakaret ve tehdit suçlarını kapsıyor.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan bir fezleke de gönderilen dosyalar arasında yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221117/chpli-3-milletvekili-hakkindaki-fezleke-cumhurbaskanliginda-1063563225.html

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adalet bakanlığı, fezleke, cemal enginyurt, kemal kılıçdaroğlu