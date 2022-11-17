https://sputniknews.com.tr/20221117/chpli-3-milletvekili-hakkindaki-fezleke-cumhurbaskanliginda-1063563225.html
CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda
CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda
Mahkemeye heyetine hakaret ve tehdit iddiasıyla CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezleke... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T15:07+0300
2022-11-17T15:07+0300
2022-11-17T15:07+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
fezleke
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Üç CHP milletvekili hakkında düzenlenen fezleke, Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında CHP'li milletvekillerinin mahkeme heyetine hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.Söz konusu milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından fezleke hazırlandı.Başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221110/chpli-3-milletvekili-hakkinda-fezleke-1063292727.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fezleke
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fezleke
CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda
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Mahkemeye heyetine hakaret ve tehdit iddiasıyla CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
Üç CHP milletvekili hakkında düzenlenen fezleke, Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında CHP'li milletvekillerinin mahkeme heyetine hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.
Söz konusu milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından fezleke hazırlandı.
Başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.