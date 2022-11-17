https://sputniknews.com.tr/20221117/chpli-3-milletvekili-hakkindaki-fezleke-cumhurbaskanliginda-1063563225.html

CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda

CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda

Mahkemeye heyetine hakaret ve tehdit iddiasıyla CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezleke... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T15:07+0300

2022-11-17T15:07+0300

2022-11-17T15:07+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

fezleke

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Üç CHP milletvekili hakkında düzenlenen fezleke, Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında CHP'li milletvekillerinin mahkeme heyetine hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.Söz konusu milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından fezleke hazırlandı.Başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20221110/chpli-3-milletvekili-hakkinda-fezleke-1063292727.html

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