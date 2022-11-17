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CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda
CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda
Mahkemeye heyetine hakaret ve tehdit iddiasıyla CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezleke... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T15:07+0300
2022-11-17T15:07+0300
politika
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fezleke
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Üç CHP milletvekili hakkında düzenlenen fezleke, Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında CHP'li milletvekillerinin mahkeme heyetine hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.Söz konusu milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından fezleke hazırlandı.Başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221110/chpli-3-milletvekili-hakkinda-fezleke-1063292727.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fezleke
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fezleke

CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda

15:07 17.11.2022
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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Mahkemeye heyetine hakaret ve tehdit iddiasıyla CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
Üç CHP milletvekili hakkında düzenlenen fezleke, Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında CHP'li milletvekillerinin mahkeme heyetine hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.
Söz konusu milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından fezleke hazırlandı.
Başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
POLİTİKA
CHP'li 3 milletvekili hakkında fezleke
10 Kasım, 15:42
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