https://sputniknews.com.tr/20221110/chpli-3-milletvekili-hakkinda-fezleke-1063292727.html

CHP'li 3 milletvekili hakkında fezleke

CHP'li 3 milletvekili hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaya... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T15:42+0300

2022-11-10T15:42+0300

2022-11-10T15:42+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seyit torun

ali mahir başarır

turan aydoğan

fezleke

adalet bakanlığı

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/145 esas sayılı dosyasının 27 Ekim 2022 tarihli duruşmasına izleyici olarak katılan CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın duruşma sırasında yargılamaya müdahale etmeleri, mahkeme heyetine hakaret ve tehditvari sözler sarf etmeleri ve kürsüye yürümeleri ile ilgili olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.Söz konusu soruşturma dosyasının yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20221107/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-chp-milletvekili-sezgin-tanrikulu-hakkinda-fezleke-hazirladi-1063158441.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seyit torun, ali mahir başarır, turan aydoğan, fezleke, adalet bakanlığı