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CHP'li 3 milletvekili hakkında fezleke
CHP'li 3 milletvekili hakkında fezleke
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaya... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T15:42+0300
2022-11-10T15:42+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seyit torun
ali mahir başarır
turan aydoğan
fezleke
adalet bakanlığı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/145 esas sayılı dosyasının 27 Ekim 2022 tarihli duruşmasına izleyici olarak katılan CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın duruşma sırasında yargılamaya müdahale etmeleri, mahkeme heyetine hakaret ve tehditvari sözler sarf etmeleri ve kürsüye yürümeleri ile ilgili olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.Söz konusu soruşturma dosyasının yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221107/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-chp-milletvekili-sezgin-tanrikulu-hakkinda-fezleke-hazirladi-1063158441.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seyit torun, ali mahir başarır, turan aydoğan, fezleke, adalet bakanlığı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seyit torun, ali mahir başarır, turan aydoğan, fezleke, adalet bakanlığı

CHP'li 3 milletvekili hakkında fezleke

15:42 10.11.2022
© DHAAdalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© DHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaya müdahaleleri nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı fezleke düzenledi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/145 esas sayılı dosyasının 27 Ekim 2022 tarihli duruşmasına izleyici olarak katılan CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın duruşma sırasında yargılamaya müdahale etmeleri, mahkeme heyetine hakaret ve tehditvari sözler sarf etmeleri ve kürsüye yürümeleri ile ilgili olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Söz konusu soruşturma dosyasının yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma sonucunda adı geçen milletvekilleri hakkında duruşma hakimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından dolayı ayrı ayrı tanzim edilen fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."
Sezgin Tanrıkulu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
TÜRKİYE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı
7 Kasım, 16:22
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