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https://sputniknews.com.tr/20221107/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-chp-milletvekili-sezgin-tanrikulu-hakkinda-fezleke-hazirladi-1063158441.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T16:22+0300
2022-11-07T16:59+0300
türkiye
fezleke
sezgin tanrıkulu
chp
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırladı.Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Tanrıkulu'nun 20 Ekim'de sosyal medya hesabından "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" şeklindeki paylaşımı nakledildi.Tanrıkulu'nun paylaşımının PKK/KCK'nın stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu belirtilen fezlekede, Tanrıkulu'nun "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği ifade edildi.Milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturmaların Meclisin dokunulmazlığı kaldırmasına bağlı olduğu hatırlatılan fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Tanrıkulu hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221104/tsknin-kimyasal-silah-kullandigini-ileri-suren-avukat-aryen-turan-serbest-birakildi-1063085669.html
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fezleke, sezgin tanrıkulu, chp, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
fezleke, sezgin tanrıkulu, chp, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı

16:22 07.11.2022 (güncellendi: 16:59 07.11.2022)
© AASezgin Tanrıkulu
Sezgin Tanrıkulu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırladı.

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Tanrıkulu'nun 20 Ekim'de sosyal medya hesabından "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" şeklindeki paylaşımı nakledildi.
Tanrıkulu'nun paylaşımının PKK/KCK'nın stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu belirtilen fezlekede, Tanrıkulu'nun "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği ifade edildi.

Milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturmaların Meclisin dokunulmazlığı kaldırmasına bağlı olduğu hatırlatılan fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Tanrıkulu hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.
Aryen Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
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TSK'nın 'kimyasal silah kullandığını' ileri süren avukat Aryen Turan, serbest bırakıldı
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