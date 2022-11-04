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https://sputniknews.com.tr/20221104/tsknin-kimyasal-silah-kullandigini-ileri-suren-avukat-aryen-turan-serbest-birakildi-1063085669.html
TSK'nın 'kimyasal silah kullandığını' ileri süren avukat Aryen Turan, serbest bırakıldı
TSK'nın 'kimyasal silah kullandığını' ileri süren avukat Aryen Turan, serbest bırakıldı
İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu toplantısında, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığını' öne sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T21:48+0300
2022-11-04T21:55+0300
ekonomi
aryen turan
kürtçe
slogan
kimyasal
kimyasal silah
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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Dün gözaltına alınan Aryen Turan, adliyeye sevk edildi. Turan, sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İzmir Barosunun 22 Ekim'de Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan olağan genel kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.Turan'ın konuşmasını Kürtçe sloganla tamamlamasının ardından salonda arbede yaşanmıştı. Genel kurula bir süreliğine ara verilmişti.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Turan hakkında İzmir Barosuna kayıtlı bir grup avukat da suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında Turan, dün gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221103/izmir-barosunda-tsknin-kimyasal-silah-kullandigini-ileri-suren-avukat-aryen-turan-gozaltina-alindi-1063045736.html
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aryen turan, kürtçe, slogan, kimyasal, kimyasal silah, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
aryen turan, kürtçe, slogan, kimyasal, kimyasal silah, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

TSK'nın 'kimyasal silah kullandığını' ileri süren avukat Aryen Turan, serbest bırakıldı

21:48 04.11.2022 (güncellendi: 21:55 04.11.2022)
© İHAAryen Turan
Aryen Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© İHA
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İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu toplantısında, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığını' öne sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan avukat Aryen Turan, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün gözaltına alınan Aryen Turan, adliyeye sevk edildi. Turan, sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Barosunun 22 Ekim'de Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan olağan genel kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Turan'ın konuşmasını Kürtçe sloganla tamamlamasının ardından salonda arbede yaşanmıştı. Genel kurula bir süreliğine ara verilmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Turan hakkında İzmir Barosuna kayıtlı bir grup avukat da suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında Turan, dün gözaltına alınmıştı.
Aryen Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
TÜRKİYE
İzmir Barosu'nda TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren avukat Aryen Turan gözaltına alındı
Dün, 22:00
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