ABD Başkanı Biden'dan 'alışverişlerinizi küçük esnaftan yapın' çağrısı
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya katılan Herson kenti ile Irak'ın Fellece şehrini birbirine karıştırdı. Rusya ordusunun 'Herson'dan çekildiğini' söylemek isteyen Biden, "Ruslar Felluce'den çekiliyor" dedi. ABD lideri, kısa sürede hatasının farkına varıp kendisini düzeltti.
© AP Photo / Susan Walsh
ABD Başkanı Biden ve yardımcısı Harris, Şükran Günü (Thanksgiving Day) ertesi başlayan ve Kara Cuma (Black Friday) olarak bilinen indirimli alışveriş sezonuna, küçük esnafa destek mesajlarıyla katıldı.
ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, eşleri ile ülkedeki ekonomik durgunluktan muzdarip küçük esnafı ziyaret etmeyi tercih etti.
ABD Başkanı Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile küçük esnaftan yaptığı alışveriş fotoğraflarını paylaşarak, “Amerika, bugün küçük (esnaftan) alışveriş yapın!” ifadesine yer verdi.
Shop small today, America! pic.twitter.com/iHlbtFR9hO— President Biden (@POTUS) November 26, 2022
Başkan Yardımcısı Harris de eşi Doug Harris ile Los Angeles şehrinde el yapımı ürünler satan küçük işletmeleri ziyaret ederek, Twitter hesabından fotoğraflar paylaştı.
Harris, paylaşımında, “Yerel alışveriş yapalım ve küçük işletmelerimizi destekleyelim” çağrısında bulundu.
Today, Doug and I visited These Hands Makers Collective in Los Angeles for Small Business Saturday. This Latina-owned shared creative space, owned by Denise Ambrosi, hosts workshops featuring artists from across the world. Let’s shop local and support our small businesses. pic.twitter.com/io41fq2YvP— Vice President Kamala Harris (@VP) November 27, 2022
23 Kasım, 00:27