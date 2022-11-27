https://sputniknews.com.tr/20221127/abd-baskani-bidendan-alisverislerinizi-kucuk-esnaftan-yapin-cagrisi-1063902321.html

ABD Başkanı Biden'dan 'alışverişlerinizi küçük esnaftan yapın' çağrısı

ABD Başkanı Biden'dan 'alışverişlerinizi küçük esnaftan yapın' çağrısı

ABD Başkanı Biden ve yardımcısı Harris, Şükran Günü (Thanksgiving Day) ertesi başlayan ve Kara Cuma (Black Friday) olarak bilinen indirimli alışveriş sezonuna... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T23:14+0300

2022-11-27T23:14+0300

2022-11-27T23:14+0300

dünya

abd

joe biden

indirim

kara cuma

esnaf

çağrı

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ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, eşleri ile ülkedeki ekonomik durgunluktan muzdarip küçük esnafı ziyaret etmeyi tercih etti.ABD Başkanı Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile küçük esnaftan yaptığı alışveriş fotoğraflarını paylaşarak, “Amerika, bugün küçük (esnaftan) alışveriş yapın!” ifadesine yer verdi.Başkan Yardımcısı Harris de eşi Doug Harris ile Los Angeles şehrinde el yapımı ürünler satan küçük işletmeleri ziyaret ederek, Twitter hesabından fotoğraflar paylaştı.Harris, paylaşımında, “Yerel alışveriş yapalım ve küçük işletmelerimizi destekleyelim” çağrısında bulundu.

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abd, joe biden, indirim, kara cuma, esnaf, çağrı