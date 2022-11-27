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ABD Başkanı Biden'dan 'alışverişlerinizi küçük esnaftan yapın' çağrısı
ABD Başkanı Biden'dan 'alışverişlerinizi küçük esnaftan yapın' çağrısı
ABD Başkanı Biden ve yardımcısı Harris, Şükran Günü (Thanksgiving Day) ertesi başlayan ve Kara Cuma (Black Friday) olarak bilinen indirimli alışveriş sezonuna... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T23:14+0300
2022-11-27T23:14+0300
dünya
abd
joe biden
indirim
kara cuma
esnaf
çağrı
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ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, eşleri ile ülkedeki ekonomik durgunluktan muzdarip küçük esnafı ziyaret etmeyi tercih etti.ABD Başkanı Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile küçük esnaftan yaptığı alışveriş fotoğraflarını paylaşarak, “Amerika, bugün küçük (esnaftan) alışveriş yapın!” ifadesine yer verdi.Başkan Yardımcısı Harris de eşi Doug Harris ile Los Angeles şehrinde el yapımı ürünler satan küçük işletmeleri ziyaret ederek, Twitter hesabından fotoğraflar paylaştı.Harris, paylaşımında, “Yerel alışveriş yapalım ve küçük işletmelerimizi destekleyelim” çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221123/bidenin-torunu-esiyle-beyaz-saraya-tasindi-1063735036.html
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abd, joe biden, indirim, kara cuma, esnaf, çağrı
abd, joe biden, indirim, kara cuma, esnaf, çağrı

ABD Başkanı Biden'dan 'alışverişlerinizi küçük esnaftan yapın' çağrısı

23:14 27.11.2022
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya katılan Herson kenti ile Irak'ın Fellece şehrini birbirine karıştırdı. Rusya ordusunun 'Herson'dan çekildiğini' söylemek isteyen Biden, "Ruslar Felluce'den çekiliyor" dedi. ABD lideri, kısa sürede hatasının farkına varıp kendisini düzeltti.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya katılan Herson kenti ile Irak'ın Fellece şehrini birbirine karıştırdı. Rusya ordusunun 'Herson'dan çekildiğini' söylemek isteyen Biden, Ruslar Felluce'den çekiliyor dedi. ABD lideri, kısa sürede hatasının farkına varıp kendisini düzeltti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Başkanı Biden ve yardımcısı Harris, Şükran Günü (Thanksgiving Day) ertesi başlayan ve Kara Cuma (Black Friday) olarak bilinen indirimli alışveriş sezonuna, küçük esnafa destek mesajlarıyla katıldı.
ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, eşleri ile ülkedeki ekonomik durgunluktan muzdarip küçük esnafı ziyaret etmeyi tercih etti.
ABD Başkanı Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile küçük esnaftan yaptığı alışveriş fotoğraflarını paylaşarak, “Amerika, bugün küçük (esnaftan) alışveriş yapın!” ifadesine yer verdi.
Başkan Yardımcısı Harris de eşi Doug Harris ile Los Angeles şehrinde el yapımı ürünler satan küçük işletmeleri ziyaret ederek, Twitter hesabından fotoğraflar paylaştı.
Harris, paylaşımında, “Yerel alışveriş yapalım ve küçük işletmelerimizi destekleyelim” çağrısında bulundu.
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