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https://sputniknews.com.tr/20221123/bidenin-torunu-esiyle-beyaz-saraya-tasindi-1063735036.html
Biden'ın torunu, eşiyle Beyaz Saray'a taşındı
Biden'ın torunu, eşiyle Beyaz Saray'a taşındı
ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni evlenen torunu Naomi Biden'ın eşiyle bir süreliğine Beyaz Saray'a taşındığı ortaya çıktı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T00:27+0300
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dünya
joe biden
abd
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Naomi Biden'ın 19 Kasım'da Beyaz Saray'da düzenlenen düğünü ABD'de konuşulmaya devam ediyor.Düğün öncesi Beyaz Saray'da Vogue dergisine konuşan ve özel pozlar veren Naomi Biden, düğün ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.Başkent Washington'da şu anki eşi Peter Neal ile yaşadıkları evin kira sözleşmesinin dolmasının ardından birkaç aylığına Beyaz Saray'a taşındıklarını söyleyen Naomi Biden, "Kendime burasının Beyaz Saray olduğunu hatırlatmaya çalışıyordum ancak zamanla çok normalleşti" ifadesini kullandı. Naomi Biden'ın düğününün basına kapalı olması tepki çekmiştiAvukatlık yapan 28 yaşındaki Naomi Biden'ın, kendisi gibi avukat olan 25 yaşındaki Neal ile Beyaz Saray'da evlenmesi ve düğüne basın mensuplarının kabul edilmemesi tepki toplamıştı.Beyaz Saray muhabirleri, mülkün halka ait olduğunu anımsatarak bu kadar kapalı bir ailevi organizasyonun basına açık olması gerektiğini savunmuştu.Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'nin ailenin "mahremiyet" istediğini söylemesine rağmen Vogue'un yaptığı detaylı röportaj ve çekilen kareler de tepkiye yol açtı.
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joe biden, abd, naomi biden
joe biden, abd, naomi biden

Biden'ın torunu, eşiyle Beyaz Saray'a taşındı

00:27 23.11.2022 (güncellendi: 00:28 23.11.2022)
© AP Photo / Susan WalshJoe Biden - Jill Biden - Naomi Biden- Peter Neal
Joe Biden - Jill Biden - Naomi Biden- Peter Neal - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni evlenen torunu Naomi Biden'ın eşiyle bir süreliğine Beyaz Saray'a taşındığı ortaya çıktı.
Naomi Biden'ın 19 Kasım'da Beyaz Saray'da düzenlenen düğünü ABD'de konuşulmaya devam ediyor.
Düğün öncesi Beyaz Saray'da Vogue dergisine konuşan ve özel pozlar veren Naomi Biden, düğün ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.
Başkent Washington'da şu anki eşi Peter Neal ile yaşadıkları evin kira sözleşmesinin dolmasının ardından birkaç aylığına Beyaz Saray'a taşındıklarını söyleyen Naomi Biden, "Kendime burasının Beyaz Saray olduğunu hatırlatmaya çalışıyordum ancak zamanla çok normalleşti" ifadesini kullandı.

Naomi Biden'ın düğününün basına kapalı olması tepki çekmişti

Avukatlık yapan 28 yaşındaki Naomi Biden'ın, kendisi gibi avukat olan 25 yaşındaki Neal ile Beyaz Saray'da evlenmesi ve düğüne basın mensuplarının kabul edilmemesi tepki toplamıştı.
Beyaz Saray muhabirleri, mülkün halka ait olduğunu anımsatarak bu kadar kapalı bir ailevi organizasyonun basına açık olması gerektiğini savunmuştu.
Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'nin ailenin "mahremiyet" istediğini söylemesine rağmen Vogue'un yaptığı detaylı röportaj ve çekilen kareler de tepkiye yol açtı.
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