https://sputniknews.com.tr/20221126/uaea-baskan-yardimcisi-rusya-nukleer-enerjinin-gelistirilmesinde-dunya-lideri-1063856386.html

UAEA Başkan Yardımcısı: Rusya, nükleer enerjinin geliştirilmesinde dünya lideri

UAEA Başkan Yardımcısı: Rusya, nükleer enerjinin geliştirilmesinde dünya lideri

UAEA Başkan Yardımcısı Çudakov, Rusya'nın nükleer enerjinin geliştirilmesinde dünyaya öncülük ettiğini belirtti. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T11:46+0300

2022-11-26T11:46+0300

2022-11-26T11:46+0300

dünya

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

rusya

nükleer

zaporojskaya nükleer enerji santrali

nükleer enerji

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

mihail çudakov

reaktör

nükleer reaktör

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkan Yardımcısı Mihail Çudakov, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Atomexpo 2022 Forumu’nda, Rusya'nın sahip olduğu ileri teknolojiler sayesinde nükleer enerjinin geliştirilmesinde dünyaya öncülük ettiğini söyledi.Çudakov, “Rusya bu alanda ilerleme kaydediyor, Çin de öyle, çünkü ülke liderleri buna özel önem veriyor. Bu tür işler özel şirketlere bırakıldığında, doların mihenk taşı olması nedeniyle işleri zorlaşıyor. Bilindiği gibi ilk etapta nükleer enerjiye büyük yatırımlar yapılması gerekiyor. Bunun geri dönüşü ve kâra geçmesi 20 yıl gibi bir süreyi buluyor. Bu nedenle nadir olarak özel şirketler veya özel bankalar bu tür projelere yatırım yapıyor, burada devlet düzenlemesine ihtiyaç duyuluyor ve Rusya bunu yapıyor. Bu nedenle Rusya diğer ülkelerin önünde ve ayrıca bu alanda en ileri teknolojilere sahip” ifadelerini kullandı.Çudakov ayrıca, Rusya’nın küçük ülkeler ve dünyanın ulaşılması zor ve ücra bölgelerininde talep gören küçük nükleer güç reaktörleri inşasında da lider konumda olduğunu kaydetti.

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