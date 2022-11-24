https://sputniknews.com.tr/20221124/rusyanin-daimi-temsilci-ulyanov-iaea-zaporojya-nukleer-santralini-kimin--bombaladigini-biliyor-1063807024.html
Rusya’nın Daimi Temsilci Ulyanov: IAEA, Zaporojya Nükleer Santralini kimin bombaladığını biliyor
Rusya’nın Daimi Temsilci Ulyanov: IAEA, Zaporojya Nükleer Santralini kimin bombaladığını biliyor
Moskova'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) çalışanlarının Zaporojye Nükleer... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T19:47+0300
2022-11-24T19:47+0300
2022-11-24T19:47+0300
dünya
mihail ulyanov
rusya
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
açıklama
zaporojye
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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Sputnik’e demecinde Zaporojye Nükleer Güç Santralindeki IAEA çalışanlarının, santrali hangi tarafın bombaladığını bildiğini ancak bu konuda sessiz kaldıklarını söyledi.Ulyanov, “Santralde şu anda dört IAEA çalışanı bulunuyor ve ateşin nereden geldiğini çok iyi biliyorlar. Ancak genel direktör (Rafael Grossi), belki de IAEA tüzüğünde bu tür yetkilere atıf yapılmaması, yani bu tür durumlarda suçlu tarafı belirleme işlevine atıfta bulunulmaması nedeniyle şu ana kadar net açıklamalar yapmaktan kaçındı” dedi.Daimi temsilci, IAEA uzmanlarının Zaporojye Nükleer Güç Santralinde kalmasının geniş bir siyasi desteğe sahip olduğunu ve kimsenin orada bulunmalarının uygunluğunu sorgulamadığını belirterek, “IAEA uzmanlarını santrale yerleştirmek, onlara Energodar şehrinde bir otelde kalmalarından daha fazla güvenlik sağlıyor” diye konuştu.Ulyanov, Moskova’nın IAEA uzmanlarının güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri almaya hazır olduğunu, ancak uluslararası personelin santral bölgesindeki varlığının Ukrayna tarafının bombalama yapmasını engellemediğini vurguladı.
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mihail ulyanov, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), açıklama, zaporojye
mihail ulyanov, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), açıklama, zaporojye
Rusya’nın Daimi Temsilci Ulyanov: IAEA, Zaporojya Nükleer Santralini kimin bombaladığını biliyor
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Moskova'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) çalışanlarının Zaporojye Nükleer Güç Santralin’i hangi tarafın bombalandığını bildiklerini belirtti.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Sputnik’e demecinde Zaporojye Nükleer Güç Santralindeki IAEA çalışanlarının, santrali hangi tarafın bombaladığını bildiğini ancak bu konuda sessiz kaldıklarını söyledi.
Ulyanov, “Santralde şu anda dört IAEA çalışanı bulunuyor ve ateşin nereden geldiğini çok iyi biliyorlar. Ancak genel direktör (Rafael Grossi), belki de IAEA tüzüğünde bu tür yetkilere atıf yapılmaması, yani bu tür durumlarda suçlu tarafı belirleme işlevine atıfta bulunulmaması nedeniyle şu ana kadar net açıklamalar yapmaktan kaçındı” dedi.
Daimi temsilci, IAEA uzmanlarının Zaporojye Nükleer Güç Santralinde kalmasının geniş bir siyasi desteğe sahip olduğunu ve kimsenin orada bulunmalarının uygunluğunu sorgulamadığını belirterek, “IAEA uzmanlarını santrale yerleştirmek, onlara Energodar şehrinde bir otelde kalmalarından daha fazla güvenlik sağlıyor” diye konuştu.
Ulyanov, Moskova’nın IAEA uzmanlarının güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri almaya hazır olduğunu, ancak uluslararası personelin santral bölgesindeki varlığının Ukrayna tarafının bombalama yapmasını engellemediğini vurguladı.