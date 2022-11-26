Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221126/rus-senator-tsekov-bati-rusyayi-agit-parlamenterler-asamblesinden-dislama-girisimini-surdurecek-1063858006.html
Rus Senatör Tsekov: Batı, Rusya'yı AGİT Parlamenterler Asamblesi'nden dışlama girişimini sürdürecek
Rus Senatör Tsekov: Batı, Rusya'yı AGİT Parlamenterler Asamblesi'nden dışlama girişimini sürdürecek
Rus Senatör Tsekov, Batılı ülkeler ve Ukrayna’nın Rusya'yı AGİT Parlamenterler Asamblesinden dışlama girişimlerini sürdüreceklerini ifade etti. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T13:02+0300
2022-11-26T13:02+0300
ukrayna krizi
sergey tsekov
agit
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
batı
ab
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1a/1063857858_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0e06634ee7fd211c8af2a02ce766c9f5.jpg
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Sputnik’e demecinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’nin (AGİT-PA) Rusya’yı dışlama imkanının olmadığını, ancak Batılı ülkeler ve Ukrayna'nın bu yöndeki girişimlerinin devam edeceğini söyledi. Tsekov, “Rusya'yı dışlama imkanları yok ama girişimlerini sürdürecekler" dedi.Ukrayna’nın bu konuda AB ülkeleri üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini belirten Tsekov, “Ukrayna hiçbir şeye katılmasaydı, dünya daha sakin hale gelirdi. Çünkü istikrarsızlığın ana kaynağı Ukraynalı siyasi seçkinler ” ifadelerini kullandı.Ukrayna merkezli UNIAN ajansının daha önce Ukrayna delegasyonu üyesi Yevgeniya Kravçuk'a dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna delegasyonu Rusya'nın dışlanmasına karar verilinceye kadar AGİT Parlamenterler Asamblesi'ni boykot edecek.
https://sputniknews.com.tr/20221126/rus-senator-kosacev-ukraynadaki-ozel-operasyon-terorizme-sponsorluk-olarak-nitelendirilemez-1063857153.html
ukrayna
rusya
batı
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1a/1063857858_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_c3dfd732ba815dd69bcb09f2f821f147.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey tsekov, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batı, ab, avrupa birliği
sergey tsekov, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batı, ab, avrupa birliği

Rus Senatör Tsekov: Batı, Rusya'yı AGİT Parlamenterler Asamblesi'nden dışlama girişimini sürdürecek

13:02 26.11.2022
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Tsekov
Sergey Tsekov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rus Senatör Tsekov, Batılı ülkeler ve Ukrayna’nın Rusya'yı AGİT Parlamenterler Asamblesinden dışlama girişimlerini sürdüreceklerini ifade etti.
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Sputnik’e demecinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’nin (AGİT-PA) Rusya’yı dışlama imkanının olmadığını, ancak Batılı ülkeler ve Ukrayna'nın bu yöndeki girişimlerinin devam edeceğini söyledi. Tsekov, “Rusya'yı dışlama imkanları yok ama girişimlerini sürdürecekler" dedi.
Ukrayna’nın bu konuda AB ülkeleri üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini belirten Tsekov, “Ukrayna hiçbir şeye katılmasaydı, dünya daha sakin hale gelirdi. Çünkü istikrarsızlığın ana kaynağı Ukraynalı siyasi seçkinler ” ifadelerini kullandı.
Ukrayna merkezli UNIAN ajansının daha önce Ukrayna delegasyonu üyesi Yevgeniya Kravçuk'a dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna delegasyonu Rusya'nın dışlanmasına karar verilinceye kadar AGİT Parlamenterler Asamblesi'ni boykot edecek.
Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
Ukrayna krizi
Rus senatör Kosaçev: Ukrayna'daki özel operasyon ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemez
12:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала