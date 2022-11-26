https://sputniknews.com.tr/20221126/rus-senator-tsekov-bati-rusyayi-agit-parlamenterler-asamblesinden-dislama-girisimini-surdurecek-1063858006.html
Rus Senatör Tsekov: Batı, Rusya'yı AGİT Parlamenterler Asamblesi'nden dışlama girişimini sürdürecek
Rus Senatör Tsekov: Batı, Rusya'yı AGİT Parlamenterler Asamblesi'nden dışlama girişimini sürdürecek
Rus Senatör Tsekov, Batılı ülkeler ve Ukrayna’nın Rusya'yı AGİT Parlamenterler Asamblesinden dışlama girişimlerini sürdüreceklerini ifade etti. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T13:02+0300
2022-11-26T13:02+0300
2022-11-26T13:02+0300
ukrayna krizi
sergey tsekov
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Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Sputnik’e demecinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’nin (AGİT-PA) Rusya’yı dışlama imkanının olmadığını, ancak Batılı ülkeler ve Ukrayna'nın bu yöndeki girişimlerinin devam edeceğini söyledi. Tsekov, “Rusya'yı dışlama imkanları yok ama girişimlerini sürdürecekler" dedi.Ukrayna’nın bu konuda AB ülkeleri üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini belirten Tsekov, “Ukrayna hiçbir şeye katılmasaydı, dünya daha sakin hale gelirdi. Çünkü istikrarsızlığın ana kaynağı Ukraynalı siyasi seçkinler ” ifadelerini kullandı.Ukrayna merkezli UNIAN ajansının daha önce Ukrayna delegasyonu üyesi Yevgeniya Kravçuk'a dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna delegasyonu Rusya'nın dışlanmasına karar verilinceye kadar AGİT Parlamenterler Asamblesi'ni boykot edecek.
https://sputniknews.com.tr/20221126/rus-senator-kosacev-ukraynadaki-ozel-operasyon-terorizme-sponsorluk-olarak-nitelendirilemez-1063857153.html
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sergey tsekov, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batı, ab, avrupa birliği
sergey tsekov, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batı, ab, avrupa birliği
Rus Senatör Tsekov: Batı, Rusya'yı AGİT Parlamenterler Asamblesi'nden dışlama girişimini sürdürecek
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Rus Senatör Tsekov, Batılı ülkeler ve Ukrayna’nın Rusya'yı AGİT Parlamenterler Asamblesinden dışlama girişimlerini sürdüreceklerini ifade etti.
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Sputnik’e demecinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’nin (AGİT-PA) Rusya’yı dışlama imkanının olmadığını, ancak Batılı ülkeler ve Ukrayna'nın bu yöndeki girişimlerinin devam edeceğini söyledi. Tsekov, “Rusya'yı dışlama imkanları yok ama girişimlerini sürdürecekler" dedi.
Ukrayna’nın bu konuda AB ülkeleri üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini belirten Tsekov, “Ukrayna hiçbir şeye katılmasaydı, dünya daha sakin hale gelirdi. Çünkü istikrarsızlığın ana kaynağı Ukraynalı siyasi seçkinler ” ifadelerini kullandı.
Ukrayna merkezli UNIAN ajansının daha önce Ukrayna delegasyonu üyesi Yevgeniya Kravçuk'a dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna delegasyonu Rusya'nın dışlanmasına karar verilinceye kadar AGİT Parlamenterler Asamblesi'ni boykot edecek.