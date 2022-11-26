https://sputniknews.com.tr/20221126/rus-senator-kosacev-ukraynadaki-ozel-operasyon-terorizme-sponsorluk-olarak-nitelendirilemez-1063857153.html
Rus senatör Kosaçev: Ukrayna'daki özel operasyon ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemez
Rus senatör Kosaçev: Ukrayna'daki özel operasyon ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemez
Rus senatör Kosaçev, Rusya’nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonun ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T12:15+0300
2022-11-26T12:15+0300
2022-11-26T12:15+0300
ukrayna krizi
konstantin kosaçev
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ukrayna
ukrayna krizi
avrupa parlamentosu (ap)
hollanda
hukuk
terör
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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, her ülkenin kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemeyeceğini ifade etti.Kosaçev, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kararının ardından Hollanda Temsilciler Meclisi'nin Rusya'yı ‘terörizmin sponsoru devlet’olarak nitelendirdiğini anımsatarak, “Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemeyeceği açıktır. Devam eden çatışmalar bir terör suçu değildir, uluslararası insani hukuk normları ve BM Tüzüğünün 51. maddesi uyarınca yürütülmektedir. Devletin kendisi bu tür bir suçun öznesi olamaz” ifadelerini kullandı.Senatör ayrıca, Avrupalı parlamenterler tarafından kabul edilen Rusya karşıtı kararların hukuki temelden yoksun olduğuna dikkat çekti.
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konstantin kosaçev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa parlamentosu (ap), hollanda, hukuk, terör
konstantin kosaçev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa parlamentosu (ap), hollanda, hukuk, terör
Rus senatör Kosaçev: Ukrayna'daki özel operasyon ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemez
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Rus senatör Kosaçev, Rusya’nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonun ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, her ülkenin kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemeyeceğini ifade etti.
Kosaçev, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kararının ardından Hollanda Temsilciler Meclisi'nin Rusya'yı ‘terörizmin sponsoru devlet’olarak nitelendirdiğini anımsatarak, “Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemeyeceği açıktır. Devam eden çatışmalar bir terör suçu değildir, uluslararası insani hukuk normları ve BM Tüzüğünün 51. maddesi uyarınca yürütülmektedir. Devletin kendisi bu tür bir suçun öznesi olamaz” ifadelerini kullandı.
Senatör ayrıca, Avrupalı parlamenterler tarafından kabul edilen Rusya karşıtı kararların hukuki temelden yoksun olduğuna dikkat çekti.