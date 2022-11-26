https://sputniknews.com.tr/20221126/rus-senator-kosacev-ukraynadaki-ozel-operasyon-terorizme-sponsorluk-olarak-nitelendirilemez-1063857153.html

Rus senatör Kosaçev: Ukrayna'daki özel operasyon ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemez

Rus senatör Kosaçev: Ukrayna'daki özel operasyon ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemez

Rus senatör Kosaçev, Rusya’nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonun ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T12:15+0300

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konstantin kosaçev

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hukuk

terör

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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, her ülkenin kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemeyeceğini ifade etti.Kosaçev, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kararının ardından Hollanda Temsilciler Meclisi'nin Rusya'yı ‘terörizmin sponsoru devlet’olarak nitelendirdiğini anımsatarak, “Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun ‘terörizme sponsorluk’ olarak nitelendirilemeyeceği açıktır. Devam eden çatışmalar bir terör suçu değildir, uluslararası insani hukuk normları ve BM Tüzüğünün 51. maddesi uyarınca yürütülmektedir. Devletin kendisi bu tür bir suçun öznesi olamaz” ifadelerini kullandı.Senatör ayrıca, Avrupalı parlamenterler tarafından kabul edilen Rusya karşıtı kararların hukuki temelden yoksun olduğuna dikkat çekti.

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konstantin kosaçev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa parlamentosu (ap), hollanda, hukuk, terör