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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221125/merkelden-itiraf-moskovadaki-veda-ziyaretimde-nufuzumun-azaldigini-net-sekilde-anladim---1063834762.html
Merkel'den itiraf: Moskova'daki veda ziyaretimde, nüfuzumun azaldığını net şekilde anladım
Merkel'den itiraf: Moskova'daki veda ziyaretimde, nüfuzumun azaldığını net şekilde anladım
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık koltuğunda oturduğu son dönemlerde Ukrayna kriziyle ilgili müzakereleri organize etmek ve Rusya Devlet... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T14:34+0300
2022-11-25T14:34+0300
angela merkel
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
almanya
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Der Spiegel gazetesine demeç veren Merkel, 2021 yazında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Rusya'yla müzakereler yapılması için Avrupa platformunu oluşturmak istediğini anlattı. "Bazıları karşı çıktı, benim de ısrar edecek gücüm yoktu, zira herkes sonbaharda başbakanlıktan ayrılacağımı anlıyordu" diyen Merkel, "Eğer bir kez daha adaylığımı koysaydım, bunun için çabalamaya devam ederdim. Ancak Moskova'daki veda ziyaretim sırasında iktidar politikası açısından geri kaldığımı net bir şekilde hissettim" ifadelerini kullandı. Yeniden adaylığını koymadığı için pişmanlık duymadığını kaydeden Merkel, "Görev süremin sonuna doğru dış politikadaki birçok konuda tüm yeni girişimlerime rağmen bir milimetre bile ilerleme kaydedemedim. Bu sadece Ukrayna için değil, Transdinyester, Moldova, Gürcistan, Abhazya ve Libya için de geçerli. O anda Almanya için yeni yaklaşımların zamanı gelmişti" diye konuştu. Merkel, 2005 yılında oturduğu başbakanlık koltuğunda 16 yıl görev yapmıştı. Aralık 2021'de görevinden ayrılan Merkel'in yerine başbakanlığa Olaf Scholz gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221007/merkel-avrupada-kalici-baris-ancak-rusyanin-katilimiyla-saglanabilir---1062061924.html
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angela merkel, rusya, ukrayna, almanya, vladimir putin, olaf scholz, der spiegel
angela merkel, rusya, ukrayna, almanya, vladimir putin, olaf scholz, der spiegel

Merkel'den itiraf: Moskova'daki veda ziyaretimde, nüfuzumun azaldığını net şekilde anladım

14:34 25.11.2022
© AP Photo / Michael SohnAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık koltuğunda oturduğu son dönemlerde Ukrayna kriziyle ilgili müzakereleri organize etmek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i etkilemek için yeterli nüfuza sahip olmadığını itiraf etti.
Der Spiegel gazetesine demeç veren Merkel, 2021 yazında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Rusya'yla müzakereler yapılması için Avrupa platformunu oluşturmak istediğini anlattı.
"Bazıları karşı çıktı, benim de ısrar edecek gücüm yoktu, zira herkes sonbaharda başbakanlıktan ayrılacağımı anlıyordu" diyen Merkel, "Eğer bir kez daha adaylığımı koysaydım, bunun için çabalamaya devam ederdim. Ancak Moskova'daki veda ziyaretim sırasında iktidar politikası açısından geri kaldığımı net bir şekilde hissettim" ifadelerini kullandı.
Yeniden adaylığını koymadığı için pişmanlık duymadığını kaydeden Merkel, "Görev süremin sonuna doğru dış politikadaki birçok konuda tüm yeni girişimlerime rağmen bir milimetre bile ilerleme kaydedemedim. Bu sadece Ukrayna için değil, Transdinyester, Moldova, Gürcistan, Abhazya ve Libya için de geçerli. O anda Almanya için yeni yaklaşımların zamanı gelmişti" diye konuştu.
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
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Merkel, 2005 yılında oturduğu başbakanlık koltuğunda 16 yıl görev yapmıştı. Aralık 2021'de görevinden ayrılan Merkel'in yerine başbakanlığa Olaf Scholz gelmişti.
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