https://sputniknews.com.tr/20221125/merkelden-itiraf-moskovadaki-veda-ziyaretimde-nufuzumun-azaldigini-net-sekilde-anladim---1063834762.html

Merkel'den itiraf: Moskova'daki veda ziyaretimde, nüfuzumun azaldığını net şekilde anladım

Merkel'den itiraf: Moskova'daki veda ziyaretimde, nüfuzumun azaldığını net şekilde anladım

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık koltuğunda oturduğu son dönemlerde Ukrayna kriziyle ilgili müzakereleri organize etmek ve Rusya Devlet... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T14:34+0300

2022-11-25T14:34+0300

2022-11-25T14:34+0300

angela merkel

ukrayna krizi

rusya

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almanya

vladimir putin

olaf scholz

der spiegel

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Der Spiegel gazetesine demeç veren Merkel, 2021 yazında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Rusya'yla müzakereler yapılması için Avrupa platformunu oluşturmak istediğini anlattı. "Bazıları karşı çıktı, benim de ısrar edecek gücüm yoktu, zira herkes sonbaharda başbakanlıktan ayrılacağımı anlıyordu" diyen Merkel, "Eğer bir kez daha adaylığımı koysaydım, bunun için çabalamaya devam ederdim. Ancak Moskova'daki veda ziyaretim sırasında iktidar politikası açısından geri kaldığımı net bir şekilde hissettim" ifadelerini kullandı. Yeniden adaylığını koymadığı için pişmanlık duymadığını kaydeden Merkel, "Görev süremin sonuna doğru dış politikadaki birçok konuda tüm yeni girişimlerime rağmen bir milimetre bile ilerleme kaydedemedim. Bu sadece Ukrayna için değil, Transdinyester, Moldova, Gürcistan, Abhazya ve Libya için de geçerli. O anda Almanya için yeni yaklaşımların zamanı gelmişti" diye konuştu. Merkel, 2005 yılında oturduğu başbakanlık koltuğunda 16 yıl görev yapmıştı. Aralık 2021'de görevinden ayrılan Merkel'in yerine başbakanlığa Olaf Scholz gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221007/merkel-avrupada-kalici-baris-ancak-rusyanin-katilimiyla-saglanabilir---1062061924.html

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angela merkel, rusya, ukrayna, almanya, vladimir putin, olaf scholz, der spiegel