https://sputniknews.com.tr/20221126/milli-savunma-bakanligi-3-askerimiz-sehit-oldu-1063855535.html
Milli Savunma Bakanlığı: 3 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: 3 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T10:47+0300
2022-11-26T10:47+0300
2022-11-26T10:47+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
asker
şehit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053522336_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_d46c07339f93690f7744e5bde82e2ee6.jpg
Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Sağlık Bakan Fahrettin Koca, şehit olan 3 asker için taziye mesajı yayımladı.Bakan Koca, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Mehmetçiklerimiz P. Tğm. Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz evlatlarımızın mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askerler için taziye mesajı yayımladı.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053522336_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_bb8e8b14a56df4acc79b696048f31c00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, asker, şehit
milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, asker, şehit
Milli Savunma Bakanlığı: 3 askerimiz şehit oldu
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, şehit olan 3 asker için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Koca, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Mehmetçiklerimiz P. Tğm. Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz evlatlarımızın mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askerler için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.