Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221126/milli-savunma-bakanligi-3-askerimiz-sehit-oldu-1063855535.html
Milli Savunma Bakanlığı: 3 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: 3 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T10:47+0300
2022-11-26T10:47+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
asker
şehit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053522336_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_d46c07339f93690f7744e5bde82e2ee6.jpg
Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Sağlık Bakan Fahrettin Koca, şehit olan 3 asker için taziye mesajı yayımladı.Bakan Koca, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Mehmetçiklerimiz P. Tğm. Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz evlatlarımızın mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askerler için taziye mesajı yayımladı.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053522336_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_bb8e8b14a56df4acc79b696048f31c00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, asker, şehit
milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, asker, şehit

Milli Savunma Bakanlığı: 3 askerimiz şehit oldu

10:47 26.11.2022
© İHA Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu
 Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, şehit olan 3 asker için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Koca, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Mehmetçiklerimiz P. Tğm. Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz evlatlarımızın mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askerler için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала