https://sputniknews.com.tr/20221126/milli-savunma-bakanligi-3-askerimiz-sehit-oldu-1063855535.html

Milli Savunma Bakanlığı: 3 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: 3 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T10:47+0300

2022-11-26T10:47+0300

2022-11-26T10:47+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe kilit operasyonu

asker

şehit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053522336_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_d46c07339f93690f7744e5bde82e2ee6.jpg

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Sağlık Bakan Fahrettin Koca, şehit olan 3 asker için taziye mesajı yayımladı.Bakan Koca, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Mehmetçiklerimiz P. Tğm. Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz evlatlarımızın mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askerler için taziye mesajı yayımladı.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, asker, şehit