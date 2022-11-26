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Kilis'te bazı bölgelerde gösteri ve etkinlikler 7 gün yasaklandı
Kilis'te bazı bölgelerde gösteri ve etkinlikler 7 gün yasaklandı
Kilis Valiliği, bazı bölgelerde düzenlenecek tüm gösteri ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
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Kilis Valiliği, bazı bölgelerde 7 gün süreyle etkinliklere yasak getirildiğini açıkladıValilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye sınırı ve çevresindeki bazı bölgelerde tüm gösteri ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221122/aa-kilisteki-oncupinar-sinir-kapisi-bolgesine-3-roket-dustu-1063730993.html
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kilis valiliği, kilis, gösteri

Kilis'te bazı bölgelerde gösteri ve etkinlikler 7 gün yasaklandı

01:12 26.11.2022 (güncellendi: 01:14 26.11.2022)
© İHA / MEHMET ALİ DAĞKilis Valiliği
Kilis Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© İHA / MEHMET ALİ DAĞ
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Kilis Valiliği, bazı bölgelerde düzenlenecek tüm gösteri ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Kilis Valiliği, bazı bölgelerde 7 gün süreyle etkinliklere yasak getirildiğini açıkladı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye sınırı ve çevresindeki bazı bölgelerde tüm gösteri ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kilis ile Suriye arasında bulunan sınır ve çevresinde polis ve jandarma bölgesi dahil, Öncüpınar Gümrük Kapısı ve çevresinde, Kilis Devlet Hastanesi önü ve çevresinde, Öncüpınar Gümrük Kapısı ile Kilis Devlet Hastanesi arasında bulunan devlet kara yolu üzerinde, Çobanbey Gümrük Kapısı ve çevresinde, Elbeyli ilçesi ile Çobanbey Gümrük Kapısı arasında kalan güzergahta her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza kampanyası, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, sinevizyon gösterisi vb. her türlü eylem, etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A,B ve C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 25.11.2022 günü saat 00:01'den 01.12.2022 günü saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."
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