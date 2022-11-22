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AA: Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket düştü
AA: Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket düştü
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden atılan 3 roket düştü. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
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AA'nın haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
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AA: Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket düştü
22:03 22.11.2022 (güncellendi: 22:09 22.11.2022) Abone ol
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden atılan 3 roket düştü.
AA'nın haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.
Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.