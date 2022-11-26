https://sputniknews.com.tr/20221126/kaplan-pencesi-202202-tatbikati-tamamlandi-1063860628.html

Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı tamamlandı

Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz bölgesi ve Akdeniz’in uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı'nın, Kara... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T15:07+0300

2022-11-26T15:07+0300

2022-11-26T15:07+0300

savunma

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

milli savunma bakanlığı (msb)

kaplan pençesi 2022/2 tatbikatı

kara kuvvetleri

türk deniz kuvvetleri

hava kuvvetleri

akdeniz

aksaz

aksaz deniz üssü

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı’nın, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, Aksaz bölgesi ve Akdeniz’in uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen tatbikatın, Hava Savunma kontrol ve yönetiminde, Muharip Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, muhtemel bir müşterek harekatta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanmasının amaçlandığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221126/putin-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1063858141.html

aksaz

aksaz deniz üssü

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