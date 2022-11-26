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Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı tamamlandı
Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz bölgesi ve Akdeniz’in uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı'nın, Kara... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T15:07+0300
2022-11-26T15:07+0300
savunma
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb)
kaplan pençesi 2022/2 tatbikatı
kara kuvvetleri
türk deniz kuvvetleri
hava kuvvetleri
akdeniz
aksaz
aksaz deniz üssü
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı’nın, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, Aksaz bölgesi ve Akdeniz’in uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen tatbikatın, Hava Savunma kontrol ve yönetiminde, Muharip Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, muhtemel bir müşterek harekatta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanmasının amaçlandığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221126/putin-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1063858141.html
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türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb), kaplan pençesi 2022/2 tatbikatı, kara kuvvetleri, türk deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, akdeniz, aksaz, aksaz deniz üssü
türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb), kaplan pençesi 2022/2 tatbikatı, kara kuvvetleri, türk deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, akdeniz, aksaz, aksaz deniz üssü

Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı tamamlandı

15:07 26.11.2022
© AATatbikat
Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz bölgesi ve Akdeniz’in uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı'nın, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı’nın, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada, Aksaz bölgesi ve Akdeniz’in uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen tatbikatın, Hava Savunma kontrol ve yönetiminde, Muharip Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, muhtemel bir müşterek harekatta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanmasının amaçlandığı ifade edildi.
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