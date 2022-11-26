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https://sputniknews.com.tr/20221126/putin-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1063858141.html
Putin, Aliyev ile telefonda görüştü
Putin, Aliyev ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T13:22+0300
2022-11-26T13:22+0300
ilham aliyev
vladimir putin
azerbaycan
rusya
dünya
görüşme
ermenistan
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Moskova, Bakü ve Erivan arasındaki üçlü anlaşmaların pratikte uygulanması konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin ve Aliyev, bölgedeki ekonomi ve ulaşım bağlantılarının önündeki engellerin kaldırılması gibi pratik konulara vurgu yaparak, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki üçlü anlaşmaların tümünü uygulamaya yönelik adımları değerlendirdi” denildi.
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ilham aliyev, vladimir putin, azerbaycan, rusya, görüşme, ermenistan
ilham aliyev, vladimir putin, azerbaycan, rusya, görüşme, ermenistan

Putin, Aliyev ile telefonda görüştü

13:22 26.11.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinİlham Aliyev, Vladimir Putin
İlham Aliyev, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Moskova, Bakü ve Erivan arasındaki üçlü anlaşmaların pratikte uygulanması konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin ve Aliyev, bölgedeki ekonomi ve ulaşım bağlantılarının önündeki engellerin kaldırılması gibi pratik konulara vurgu yaparak, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki üçlü anlaşmaların tümünü uygulamaya yönelik adımları değerlendirdi” denildi.
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