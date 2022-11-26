https://sputniknews.com.tr/20221126/ispanya-ile-almanya-dunya-kupasinda-5-kez-karsilasacak-1063854832.html

İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. kez karşılaşacak

İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. kez karşılaşacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T09:36+0300

2022-11-26T09:36+0300

2022-11-26T09:36+0300

spor

almanya

ispanya

japonya

kosta rika

futbol

dünya kupası

2022 dünya kupası

katar

al bayt stadı

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Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı.Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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almanya

ispanya

japonya

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almanya, ispanya, japonya, kosta rika, futbol, dünya kupası, 2022 dünya kupası, katar, al bayt stadı