https://sputniknews.com.tr/20221126/ispanya-ile-almanya-dunya-kupasinda-5-kez-karsilasacak-1063854832.html
İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. kez karşılaşacak
İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. kez karşılaşacak
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T09:36+0300
2022-11-26T09:36+0300
2022-11-26T09:36+0300
spor
almanya
ispanya
japonya
kosta rika
futbol
dünya kupası
2022 dünya kupası
katar
al bayt stadı
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Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı.Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
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almanya
ispanya
japonya
kosta rika
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almanya, ispanya, japonya, kosta rika, futbol, dünya kupası, 2022 dünya kupası, katar, al bayt stadı
almanya, ispanya, japonya, kosta rika, futbol, dünya kupası, 2022 dünya kupası, katar, al bayt stadı
İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. kez karşılaşacak
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek.
Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.
İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı.
Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.