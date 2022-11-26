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İBB: 64 kişinin iş ilişkileri aynı gün içerisinde sonlandırılmıştır
İBB: 64 kişinin iş ilişkileri aynı gün içerisinde sonlandırılmıştır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işe alımlardan önceki arşiv araştırması taleplerine ilişkin, ''Alınan cevapların içerisinde toplam 64 kişiye ilişkin... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T21:49+0300
2022-11-26T21:49+0300
ibb
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ekrem imamoğlu
işe alım
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İBB'den, işe alımlardan önceki arşiv araştırması taleplerine ilişkin açıklama yapıldı. İBB'nin yazılı açıklamasında, belediye, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinde işe alımların tüm ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu şekilde yapıldığı belirtildi.Bu kapsamda, 24 Haziran 2019'dan bugüne kadar toplam 28 bin 700 kişinin işe alındığı, 19 bin 907 kişinin ise işten çeşitli sebeplerle ayrıldığı aktarılan açıklamada, işe giriş-çıkışlara kış yol bakım, cankurtaran gibi mevsimlik işlere her yıl düzenli olarak yapılan süreli işlerin de dahil olduğu kaydedildi.Açıklamada, işe girişi yapılan 17 bin 839 kişi için arşiv araştırması talebinde bulunulduğu, bugüne kadar bunlardan 15 bin 277'sine cevap alındığı belirtilerek, şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20221126/imamoglundan-bakan-soyluya-gundemimizde-kayyum-atamasi-yok-demeye-bile-cesaret-edemez-1063862863.html
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ibb, ekrem imamoğlu, işe alım
ibb, ekrem imamoğlu, işe alım

İBB: 64 kişinin iş ilişkileri aynı gün içerisinde sonlandırılmıştır

21:49 26.11.2022
© AAİstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işe alımlardan önceki arşiv araştırması taleplerine ilişkin, ''Alınan cevapların içerisinde toplam 64 kişiye ilişkin raporda terörle ilişkili soruşturma ya da suç unsuruna rastlanmış ve bu kişilerin iş ilişkileri aynı gün içerisinde sonlandırılmıştır'' açıklamasında bulundu.
İBB'den, işe alımlardan önceki arşiv araştırması taleplerine ilişkin açıklama yapıldı. İBB'nin yazılı açıklamasında, belediye, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinde işe alımların tüm ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu şekilde yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, 24 Haziran 2019'dan bugüne kadar toplam 28 bin 700 kişinin işe alındığı, 19 bin 907 kişinin ise işten çeşitli sebeplerle ayrıldığı aktarılan açıklamada, işe giriş-çıkışlara kış yol bakım, cankurtaran gibi mevsimlik işlere her yıl düzenli olarak yapılan süreli işlerin de dahil olduğu kaydedildi.
Açıklamada, işe girişi yapılan 17 bin 839 kişi için arşiv araştırması talebinde bulunulduğu, bugüne kadar bunlardan 15 bin 277'sine cevap alındığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Tüm bu araştırma taleplerine alınan cevapların içerisinde toplam 64 kişiye ilişkin raporda terörle ilişkili soruşturma ya da suç unsuruna rastlanmış ve bu kişilerin iş ilişkileri aynı gün içerisinde sonlandırılmıştır. Bunlardan 3'ü 2019 öncesi girişlidir. Bu raporların sadece 22'sinde geçmişte kesinleşmiş bir cezası olan kişi görülmektedir. Yani diğer raporlar aslında sürmekte olan bir soruşturma ya da incelemeyi ifade etmektedir."
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
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