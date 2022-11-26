https://sputniknews.com.tr/20221126/ibb-64-kisinin-is-iliskileri-ayni-gun-icerisinde--sonlandirilmistir-1063867550.html

İBB: 64 kişinin iş ilişkileri aynı gün içerisinde sonlandırılmıştır

İBB: 64 kişinin iş ilişkileri aynı gün içerisinde sonlandırılmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işe alımlardan önceki arşiv araştırması taleplerine ilişkin, ''Alınan cevapların içerisinde toplam 64 kişiye ilişkin... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T21:49+0300

2022-11-26T21:49+0300

2022-11-26T21:49+0300

ibb

türkiye

ekrem imamoğlu

işe alım

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İBB'den, işe alımlardan önceki arşiv araştırması taleplerine ilişkin açıklama yapıldı. İBB'nin yazılı açıklamasında, belediye, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinde işe alımların tüm ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu şekilde yapıldığı belirtildi.Bu kapsamda, 24 Haziran 2019'dan bugüne kadar toplam 28 bin 700 kişinin işe alındığı, 19 bin 907 kişinin ise işten çeşitli sebeplerle ayrıldığı aktarılan açıklamada, işe giriş-çıkışlara kış yol bakım, cankurtaran gibi mevsimlik işlere her yıl düzenli olarak yapılan süreli işlerin de dahil olduğu kaydedildi.Açıklamada, işe girişi yapılan 17 bin 839 kişi için arşiv araştırması talebinde bulunulduğu, bugüne kadar bunlardan 15 bin 277'sine cevap alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20221126/imamoglundan-bakan-soyluya-gundemimizde-kayyum-atamasi-yok-demeye-bile-cesaret-edemez-1063862863.html

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ibb, ekrem imamoğlu, işe alım