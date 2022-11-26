https://sputniknews.com.tr/20221126/global-times-rus-petrolune-fiyat-sinirlamasi-moskova-ve-abye-zarar-verirken-abdye-fayda-saglar-1063855823.html

Global Times: Rus petrolüne fiyat sınırlaması, Moskova ve AB'ye zarar verirken ABD'ye fayda sağlar

Global Times: Rus petrolüne fiyat sınırlaması, Moskova ve AB'ye zarar verirken ABD'ye fayda sağlar

Global Times, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının yalnızca Washington'a yarayacağını yazdı. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T11:26+0300

2022-11-26T11:26+0300

2022-11-26T11:26+0300

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küresel petrol talebi

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Çin merkezli Global Times, Rus petrol fiyatlarına sınır getirilmesinin hem Moskova'ya hem de Brüksel'e zarar vereceğini, bundan sadece Washington'un fayda sağlayacağını belirtti.Çin Dışişleri Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Profesör Li Haidong'un “Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesini tartışan Avrupa ülkeleri, ABD'nin AB'yi, Washington'un karını ve çıkarlarını artırmak için Rusya’ya karşı önlemler almaya ikna etmeye çalıştığının giderek daha fazla farkına varıyor” şeklindeki değerlendirmesine yer veren gazete, bu nedenle, AB ülkelerindeki tavan fiyat konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıkları ‘öngörülebilir’ olarak nitelendirdi.Gazete ayrıca, Rus petrolüne fiyat sınırı getirilmesinin yalnızca halihazırda bir enerji kriziyle karşı karşıya olan Avrupa Birliği'ne zarar vermekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel enerji pazarında büyük bir kaosa neden olacağının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20221121/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-tavan-fiyatina-uyacak-ulkelere-petrol-satmayacagiz-1063694944.html

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kaos, abd, avrupa birliği, çin, global times, petrol, enerji krizi, küresel petrol talebi, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım