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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221126/global-times-rus-petrolune-fiyat-sinirlamasi-moskova-ve-abye-zarar-verirken-abdye-fayda-saglar-1063855823.html
Global Times: Rus petrolüne fiyat sınırlaması, Moskova ve AB'ye zarar verirken ABD'ye fayda sağlar
Global Times: Rus petrolüne fiyat sınırlaması, Moskova ve AB'ye zarar verirken ABD'ye fayda sağlar
Global Times, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının yalnızca Washington'a yarayacağını yazdı. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T11:26+0300
2022-11-26T11:26+0300
kaos
avrupa'da enerji krizi
abd
avrupa birliği
çin
global times
petrol
enerji krizi
küresel petrol talebi
rusya
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Çin merkezli Global Times, Rus petrol fiyatlarına sınır getirilmesinin hem Moskova'ya hem de Brüksel'e zarar vereceğini, bundan sadece Washington'un fayda sağlayacağını belirtti.Çin Dışişleri Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Profesör Li Haidong'un “Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesini tartışan Avrupa ülkeleri, ABD'nin AB'yi, Washington'un karını ve çıkarlarını artırmak için Rusya’ya karşı önlemler almaya ikna etmeye çalıştığının giderek daha fazla farkına varıyor” şeklindeki değerlendirmesine yer veren gazete, bu nedenle, AB ülkelerindeki tavan fiyat konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıkları ‘öngörülebilir’ olarak nitelendirdi.Gazete ayrıca, Rus petrolüne fiyat sınırı getirilmesinin yalnızca halihazırda bir enerji kriziyle karşı karşıya olan Avrupa Birliği'ne zarar vermekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel enerji pazarında büyük bir kaosa neden olacağının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20221121/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-tavan-fiyatina-uyacak-ulkelere-petrol-satmayacagiz-1063694944.html
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kaos, abd, avrupa birliği, çin, global times, petrol, enerji krizi, küresel petrol talebi, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım
kaos, abd, avrupa birliği, çin, global times, petrol, enerji krizi, küresel petrol talebi, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım

Global Times: Rus petrolüne fiyat sınırlaması, Moskova ve AB'ye zarar verirken ABD'ye fayda sağlar

11:26 26.11.2022
© AFP 2022Petrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022
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Global Times, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının yalnızca Washington'a yarayacağını yazdı.
Çin merkezli Global Times, Rus petrol fiyatlarına sınır getirilmesinin hem Moskova'ya hem de Brüksel'e zarar vereceğini, bundan sadece Washington'un fayda sağlayacağını belirtti.
Çin Dışişleri Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Profesör Li Haidong'un “Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesini tartışan Avrupa ülkeleri, ABD'nin AB'yi, Washington'un karını ve çıkarlarını artırmak için Rusya’ya karşı önlemler almaya ikna etmeye çalıştığının giderek daha fazla farkına varıyor” şeklindeki değerlendirmesine yer veren gazete, bu nedenle, AB ülkelerindeki tavan fiyat konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıkları ‘öngörülebilir’ olarak nitelendirdi.
Gazete ayrıca, Rus petrolüne fiyat sınırı getirilmesinin yalnızca halihazırda bir enerji kriziyle karşı karşıya olan Avrupa Birliği'ne zarar vermekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel enerji pazarında büyük bir kaosa neden olacağının altını çizdi.
Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
EKONOMİ
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Tavan fiyatına uyacak ülkelere petrol satmayacağız
21 Kasım, 22:09
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