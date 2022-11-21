https://sputniknews.com.tr/20221121/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-tavan-fiyatina-uyacak-ulkelere-petrol-satmayacagiz-1063694944.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Tavan fiyatına uyacak ülkelere petrol satmayacağız

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Tavan fiyatına uyacak ülkelere petrol satmayacağız

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini sağlamayacaklarını ve sevkiyatları piyasa koşullarına uyan... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T22:09+0300

2022-11-21T22:09+0300

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ekonomi

rusya

petrol

fiyat

fiyat artışı

novak

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, basın mensuplarının Rus petrolüne tavan fiyat uygulanma olasılığıyla ilgili sorusuna yanıt verdi. “Rusya, dünya pazarına güvenilir bir enerji tedarikçisi statüsünü ve ortaklarla ilişkilerimizin piyasa statüsünü teyit ediyor" diyen Novak, şöyle devam etti:

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