https://sputniknews.com.tr/20221121/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-tavan-fiyatina-uyacak-ulkelere-petrol-satmayacagiz-1063694944.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Tavan fiyatına uyacak ülkelere petrol satmayacağız
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Tavan fiyatına uyacak ülkelere petrol satmayacağız
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini sağlamayacaklarını ve sevkiyatları piyasa koşullarına uyan... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T22:09+0300
2022-11-21T22:09+0300
2022-11-21T22:10+0300
ekonomi
rusya
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fiyat
fiyat artışı
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, basın mensuplarının Rus petrolüne tavan fiyat uygulanma olasılığıyla ilgili sorusuna yanıt verdi. “Rusya, dünya pazarına güvenilir bir enerji tedarikçisi statüsünü ve ortaklarla ilişkilerimizin piyasa statüsünü teyit ediyor" diyen Novak, şöyle devam etti:
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rusya, petrol, fiyat, fiyat artışı, novak
rusya, petrol, fiyat, fiyat artışı, novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Tavan fiyatına uyacak ülkelere petrol satmayacağız
22:09 21.11.2022 (güncellendi: 22:10 21.11.2022) Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini sağlamayacaklarını ve sevkiyatları piyasa koşullarına uyan ülkelere yönlendireceklerini veya üretimi kısacaklarını belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, basın mensuplarının Rus petrolüne tavan fiyat uygulanma olasılığıyla ilgili sorusuna yanıt verdi.
“Rusya, dünya pazarına güvenilir bir enerji tedarikçisi statüsünü ve ortaklarla ilişkilerimizin piyasa statüsünü teyit ediyor" diyen Novak, şöyle devam etti:
"Bu bağlamda, tavan fiyatı ilkesine başvuracak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini arz etmeyi planlamıyoruz ve sevkiyatları, piyasa odaklı partnerlere yönlendireceğiz veya üretimi kısacağız."