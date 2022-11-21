https://sputniknews.com.tr/20221121/avrupali-tuccarlar-petrol-yasagi-baslamadan-once-depolarini-rus-motoriniyle-doldurmaya-calisiyor-1063684112.html
'Avrupalı tüccarlar, petrol yasağı başlamadan önce depolarını Rus motoriniyle doldurmaya çalışıyor'
'Avrupalı tüccarlar, petrol yasağı başlamadan önce depolarını Rus motoriniyle doldurmaya çalışıyor'
Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatına yasak koymaya hazırlanan Avrupa'da tüccarların söz konusu yasak yürürlüğe girmeden önce depolarını Rus... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T15:16+0300
2022-11-21T15:16+0300
2022-11-21T15:16+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
avrupa birliği
petrol
yaptırım
motorin
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Reuters'in piyasa uzmanlarına dayandırdığı haberine göre AB'de 5 Şubat 2023'te yürürlüğe girmesi beklenen Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatı yasağı, Avrupalı tüccarları Rus motorinini aktif şekilde depolamaya yöneltti.Vortex şirketi uzmanı Pamela Munger, Amsterdam-Rotterdam-Antwerp depolama bölgesinde kaydedilen Rus motorini stok miktarının 1-12 Kasım döneminde ekim ayına kıyasla yüzde 126 artarak 215 bin varile yükseldiğini belirtti.Refinitiv şirketinin verilerine göre kasımda Rusya'dan ithal edilen motorinin payı Avrupa'nın toplam ithalatının yüzde 44'ünü oluşturdu. Bu rakam ekim ayında yüzde 39 düzeyindeydi.Avrupa'nın Rus yakıtına bağımlılığı, Moskova'nın 24 Şubat'ta başlattığı özel askeri harekattan önce yüzde 50'nin üzerinden daha aşağı seviyelere düşmüş olsa da Rusya hala kıtanın en büyük dizel tedarikçisi konumunda.
https://sputniknews.com.tr/20221118/bloomberg-turkiyeden-rusya-yaptirimlari-lehine-rus-petrol-ihracatinin-aleyhine-sigorta-talebi-1063611148.html
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rusya, avrupa birliği, petrol, yaptırım, motorin
rusya, avrupa birliği, petrol, yaptırım, motorin
'Avrupalı tüccarlar, petrol yasağı başlamadan önce depolarını Rus motoriniyle doldurmaya çalışıyor'
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Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatına yasak koymaya hazırlanan Avrupa'da tüccarların söz konusu yasak yürürlüğe girmeden önce depolarını Rus motoriniyle doldurmaya çalıştıkları ifade edildi.
Reuters'in piyasa uzmanlarına dayandırdığı haberine göre AB'de 5 Şubat 2023'te yürürlüğe girmesi beklenen Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatı yasağı, Avrupalı tüccarları Rus motorinini aktif şekilde depolamaya yöneltti.
Vortex şirketi uzmanı Pamela Munger, Amsterdam-Rotterdam-Antwerp depolama bölgesinde kaydedilen Rus motorini stok miktarının 1-12 Kasım döneminde ekim ayına kıyasla yüzde 126 artarak 215 bin varile yükseldiğini belirtti.
Refinitiv şirketinin verilerine göre kasımda Rusya'dan ithal edilen motorinin payı Avrupa'nın toplam ithalatının yüzde 44'ünü oluşturdu. Bu rakam ekim ayında yüzde 39 düzeyindeydi.
Avrupa'nın Rus yakıtına bağımlılığı, Moskova'nın 24 Şubat'ta başlattığı özel askeri harekattan önce yüzde 50'nin üzerinden daha aşağı seviyelere düşmüş olsa da Rusya hala kıtanın en büyük dizel tedarikçisi konumunda.