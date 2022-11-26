https://sputniknews.com.tr/20221126/fatih-terimin-annesi-son-yolculuguna-ugurlandi-1063859593.html

Fatih Terim’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Terim’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Teknik Direktör Fatih Terim'in 25 Kasım'da hayatını kaybeden annesi Nuriye Terim, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

fatih terim

galatasaray

türkiye a milli voleybol takımı

ömer çelik

cenaze

mehmet büyükekşi

dursun özbek

acun ilıcalı

younes belhanda

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A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in bir süre önce rahatsızlanan ve evde bakım hizmeti alan 91 yaşındaki annesi Nuriye Terim dün hayatını kaybetti. Anne Terim'in cenazesi bugün öğle saatlerinde Asri Mezarlığı'na getirildi. Nuriye Terim için burada cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Nuriye Terim, Adana Asli Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi.Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda, Acun Ilıcalı ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221126/ispanya-ile-almanya-dunya-kupasinda-5-kez-karsilasacak-1063854832.html

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fatih terim, galatasaray, türkiye a milli voleybol takımı, ömer çelik, cenaze, mehmet büyükekşi, dursun özbek, acun ilıcalı, younes belhanda, okan buruk, emre belözoğlu