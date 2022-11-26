https://sputniknews.com.tr/20221126/diyarbakirda-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1063857489.html

Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’da Kamil Koç firmasına ait otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T12:37+0300

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türkiye

diyarbakır

yolcu

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yaralı

afad

itfaiye

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Diyarbakır'da Çınar ilçesinden Bismil ilçesi istikametine gitmekte olan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü devrildi. Otobüste bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi.

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diyarbakır, yolcu, yolcu otobüsü, kaza, yaralı, afad, itfaiye