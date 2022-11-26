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https://sputniknews.com.tr/20221126/diyarbakirda-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1063857489.html
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır’da Kamil Koç firmasına ait otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T12:37+0300
2022-11-26T12:46+0300
türkiye
diyarbakır
yolcu
yolcu otobüsü
kaza
yaralı
afad
itfaiye
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Diyarbakır'da Çınar ilçesinden Bismil ilçesi istikametine gitmekte olan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü devrildi. Otobüste bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/mecidiyekoyde-zincirleme-kaza-cok-sayida-yarali-var--1063737862.html
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diyarbakır, yolcu, yolcu otobüsü, kaza, yaralı, afad, itfaiye
diyarbakır, yolcu, yolcu otobüsü, kaza, yaralı, afad, itfaiye

Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

12:37 26.11.2022 (güncellendi: 12:46 26.11.2022)
© MURAT BAŞAL-AW768239Diyarbakır'da Kamil Koç firmasına ait otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı.
Diyarbakır'da Kamil Koç firmasına ait otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© MURAT BAŞAL-AW768239
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Diyarbakır’da Kamil Koç firmasına ait otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı.
Diyarbakır'da Çınar ilçesinden Bismil ilçesi istikametine gitmekte olan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü devrildi. Otobüste bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi.
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