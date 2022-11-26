Başkasının yerine ehliyet sınava girmek isteyen 38 kişi yakalandı: Bir kişi pencereden atlayıp kaçtı

Sabah saat 09.30'da Yozgat'ın Sorgun Özcan Yıldırım İlköğretim Okulu'nda yapılan ehliyet sınavına 129 adaydan 123'ü katıldı. Sınav öncesi adayların kimlik kontrolünü yapan yetkililer, adaylardan 38'inin sahte kimlikle sınava geldiğini tespit etti. Tespit edilen 38 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu sırada bir kişi ise okulun 2. katındaki pencereden atlayıp kaçtı. Polis kaçan kişinin peşine düştü. Gözaltına alınan 38 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.