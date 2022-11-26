https://sputniknews.com.tr/20221126/baskasinin-yerine-ehliyet-sinava-girmek-isteyen-38-kisi-yakalandi-biri-pencereden-atlayip-kacti-1063858933.html
Başkasının yerine ehliyet sınava girmek isteyen 38 kişi yakalandı: Bir kişi pencereden atlayıp kaçtı
Başkasının yerine ehliyet sınava girmek isteyen 38 kişi yakalandı: Bir kişi pencereden atlayıp kaçtı
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sahte kimlikle ehliyet sınava girmeye çalışan 38 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise okulun 2. katındaki pencereden atlayarak kaçtı. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T13:59+0300
2022-11-26T13:59+0300
2022-11-26T14:00+0300
yaşam
sorgu
polis
ehliyet
ehliyet sınavı
sahte kimlik
kimlik
soruşturma
yozgat
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Sabah saat 09.30'da Yozgat'ın Sorgun Özcan Yıldırım İlköğretim Okulu'nda yapılan ehliyet sınavına 129 adaydan 123'ü katıldı. Sınav öncesi adayların kimlik kontrolünü yapan yetkililer, adaylardan 38'inin sahte kimlikle sınava geldiğini tespit etti. Tespit edilen 38 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu sırada bir kişi ise okulun 2. katındaki pencereden atlayıp kaçtı. Polis kaçan kişinin peşine düştü. Gözaltına alınan 38 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221126/diyarbakirda-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1063857489.html
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sorgu, polis, ehliyet, ehliyet sınavı, sahte kimlik, kimlik, soruşturma, yozgat
sorgu, polis, ehliyet, ehliyet sınavı, sahte kimlik, kimlik, soruşturma, yozgat
Başkasının yerine ehliyet sınava girmek isteyen 38 kişi yakalandı: Bir kişi pencereden atlayıp kaçtı
13:59 26.11.2022 (güncellendi: 14:00 26.11.2022) Abone ol
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sahte kimlikle ehliyet sınava girmeye çalışan 38 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise okulun 2. katındaki pencereden atlayarak kaçtı.
Sabah saat 09.30'da Yozgat'ın Sorgun Özcan Yıldırım İlköğretim Okulu'nda yapılan ehliyet sınavına 129 adaydan 123'ü katıldı. Sınav öncesi adayların kimlik kontrolünü yapan yetkililer, adaylardan 38'inin sahte kimlikle sınava geldiğini tespit etti. Tespit edilen 38 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu sırada bir kişi ise okulun 2. katındaki pencereden atlayıp kaçtı. Polis kaçan kişinin peşine düştü. Gözaltına alınan 38 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.