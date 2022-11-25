https://sputniknews.com.tr/20221125/malezya-basbakani-ibrahim-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmesini-vatandaslarina-dinletti-1063818325.html

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, halka hitap ettiği sırada, seçim zaferini tebrik etmek için arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T01:36+0300

2022-11-25T01:36+0300

2022-11-25T02:19+0300

dünya

malezya

enver ibrahim

recep tayyip erdoğan

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, başbakan olarak atanmasını tebrik etmek için arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasını vatandaşlarına dinletti.Malezya'da 19 Kasım'da düzenlenen 15. genel seçimde, Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı seçimi önde bitirmişti.Parlamentodaki 82 sandalyeye sahip olarak yarışı önde tamamlayan Enver İbrahim, halka hitap ettiği sırada kendisini tebrik etmek için arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmasını vatandaşlarına dinletti.Liderliğindeki koalisyonun seçimlerdeki zaferi ve başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim'i kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:'Engin tecrübelerinizden yararlanmayı dört gözle bekliyorum'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Enver İbrahim, "İlham vericisiniz ve zor zamanlarda iyi bir kardeşimiz olarak yanımızda oldunuz. Malezya ile Türkiye arasındaki ikili ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın Türkiye ziyaretinde Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti kendisine ilettiğini aktaran İbrahim, "Ayrıca Kral Abdullah, ikili ilişkiler, ticari ilişkiler, askeri işbirliği, eğitim ve kültür alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini de söyledi. Ben de kişisel olarak engin tecrübelerinizden, özellikle de hem uluslararası hem de içeride tehdit olmayı sürdüren terörle mücadele konusunda yararlanmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.Hastanede yattığı 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği desteği hatırlatan İbrahim, "Sayın Cumhurbaşkanı, daha da fazla ileriye gidelim, anlaşmalar ve mutabakatlar imzaladık. Bence bu iş birliklerini daha da geliştirme ve ülkelerimizin bu destek ve taahhütlerden daha da fazla faydalanmasının zamanı" dedi.İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tebrik etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.Görüşmenin sonunda İbrahim, hitap ettiği topluluğa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi vererek, destekleri için teşekkür ettiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221124/cumhurbaskani-erdogan-malezya-basbakani-enver-ibrahim-ile-telefonda-gorustu-1063805409.html

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