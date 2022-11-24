https://sputniknews.com.tr/20221124/cumhurbaskani-erdogan-malezya-basbakani-enver-ibrahim-ile-telefonda-gorustu-1063805409.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim ile telefonda görüştü. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T19:06+0300

2022-11-24T19:06+0300

2022-11-24T19:06+0300

türkiye

enver ibrahim

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

malezya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063805265_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f214bb5d5129e4d8a6eb8bd5ab16f2aa.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve başbakan olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim'i tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

türkiye

malezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enver ibrahim, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, malezya