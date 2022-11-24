https://sputniknews.com.tr/20221124/cumhurbaskani-erdogan-malezya-basbakani-enver-ibrahim-ile-telefonda-gorustu-1063805409.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim ile telefonda görüştü. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T19:06+0300
2022-11-24T19:06+0300
2022-11-24T19:06+0300
türkiye
enver ibrahim
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
malezya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve başbakan olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim'i tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.
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enver ibrahim, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, malezya
enver ibrahim, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, malezya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve başbakan olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.