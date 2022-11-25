https://sputniknews.com.tr/20221125/konyada-barinaktaki-hayvanlarin-olduruldugu-goruntulere-dair-2-kisi-gozaltina-alindi-1063823588.html
Konya'da barınaktaki hayvanların öldürüldüğü görüntülere dair 2 kişi gözaltına alındı
Konya'da barınaktaki hayvanların öldürüldüğü görüntülere dair 2 kişi gözaltına alındı
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T10:50+0300
2022-11-25T10:50+0300
2022-11-25T10:50+0300
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konya
konya valiliği
konya büyükşehir belediyesi
sokak hayvanları
barınak
hayvana şiddet
hayvana işkence
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Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.Konya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şunlar kaydedildi:'Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz'Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezi'mizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221125/konya-buyuksehir-belediyesinden-hayvan-barinagi-videolarina-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatildi-1063821886.html
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konya, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, sokak hayvanları, barınak, hayvana şiddet, hayvana işkence
konya, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, sokak hayvanları, barınak, hayvana şiddet, hayvana işkence
Konya'da barınaktaki hayvanların öldürüldüğü görüntülere dair 2 kişi gözaltına alındı
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Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.
Konya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şunlar kaydedildi:
"24 Kasım'da Twitter sosyal medya platformunda hayvanlara eziyet edildiğine dair görüntülerle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmıştır. Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetle kınıyoruz. Konu adli-idari tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilip gerekli müeyyide ve tedbirler uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
'Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz'
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezi'mizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.