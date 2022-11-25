https://sputniknews.com.tr/20221125/konyada-barinaktaki-hayvanlarin-olduruldugu-goruntulere-dair-2-kisi-gozaltina-alindi-1063823588.html

Konya'da barınaktaki hayvanların öldürüldüğü görüntülere dair 2 kişi gözaltına alındı

Konya'da barınaktaki hayvanların öldürüldüğü görüntülere dair 2 kişi gözaltına alındı

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T10:50+0300

2022-11-25T10:50+0300

2022-11-25T10:50+0300

türkiye

konya

konya valiliği

konya büyükşehir belediyesi

sokak hayvanları

barınak

hayvana şiddet

hayvana işkence

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/19/1063823444_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0b2b6b871be619f6a0fc1dd8bc2bc4c7.jpg

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.Konya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şunlar kaydedildi:'Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz'Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezi'mizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221125/konya-buyuksehir-belediyesinden-hayvan-barinagi-videolarina-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatildi-1063821886.html

türkiye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konya, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, sokak hayvanları, barınak, hayvana şiddet, hayvana işkence