https://sputniknews.com.tr/20221125/iran-galleri-uzatmalarda-yendi-1063837461.html
İran, Galler'i uzatmalarda yendi
İran, Galler'i uzatmalarda yendi
2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İran karşılaştı. İran, 90+8. ve 90+11. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T15:33+0300
2022-11-25T15:33+0300
2022-11-25T15:34+0300
spor
iran
galler
futbol
dünya kupası
maç
katar
uzatma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/19/1063837316_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_9e26c05a8b3155940cb74c9bbc5070ea.jpg
2022 Dünya Kupası'nda B Grubu ikinci maçında Galler ile İran mücadele etti.Galler ile İran arasındaki kritik mücadelede iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyarken İran ikinci yarıda üst üste fırsatlar yakaladı.51. dakikada İranlı Sardar Azmoun'un vuruşu direkten döndü. Devam eden pozisyonda Gholizadeh'in vuruşu bir kez daha direkten geri geldi.Galler 10 kişi kaldıKarşılaşmanın 86. dakikasında Galler kalecisi oyundan atıldı. Ceza sahası dışında rakibine sert müdahalede bulunan Wayne Hennessey'e önce sarı kart çıktı, ardından pozisyonu VAR'da inceleyen hakem sarı kartı iptal edip kırmızı kartını gösterdi.Hennessey'in atılmasından sonra Aaron Ramsey oyundan çıktı ve yerini yedek kaleci Danny Ward'a bıraktı.Gol 90+8'de geldi78. dakikada oyuna giren Rouzbeh Cheshmi, 90+8'de ceza sahası dışından sert şutta golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi.90+11'de ise Ramin Rezaeian'ın golü sonucu belirledi ve İran sahadan 2-0'lık zaferle ayrılmayı bildi.Bu sonucun ardından İran 3 puana ulaşırken Galler ise 1 puanda kaldı.Galler ilk maçta ABD ile berabere kalmış, İran ise İngiltere'ye 6-2 mağlup olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221125/brezilya-sirbistani-2-golle-gecti--1063818490.html
iran
galler
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/19/1063837316_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_b781396773f432c6c9451e7aaf2c915b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, galler, futbol, dünya kupası, maç, katar, uzatma
iran, galler, futbol, dünya kupası, maç, katar, uzatma
İran, Galler'i uzatmalarda yendi
15:33 25.11.2022 (güncellendi: 15:34 25.11.2022) Abone ol
2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İran karşılaştı. İran, 90+8. ve 90+11. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
2022 Dünya Kupası'nda B Grubu ikinci maçında Galler ile İran mücadele etti.
Galler ile İran arasındaki kritik mücadelede iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyarken İran ikinci yarıda üst üste fırsatlar yakaladı.
51. dakikada İranlı Sardar Azmoun'un vuruşu direkten döndü. Devam eden pozisyonda Gholizadeh'in vuruşu bir kez daha direkten geri geldi.
Galler 10 kişi kaldı
Karşılaşmanın 86. dakikasında Galler kalecisi oyundan atıldı. Ceza sahası dışında rakibine sert müdahalede bulunan Wayne Hennessey'e önce sarı kart çıktı, ardından pozisyonu VAR'da inceleyen hakem sarı kartı iptal edip kırmızı kartını gösterdi.
Hennessey'in atılmasından sonra Aaron Ramsey oyundan çıktı ve yerini yedek kaleci Danny Ward'a bıraktı.
Gol 90+8'de geldi
78. dakikada oyuna giren Rouzbeh Cheshmi, 90+8'de ceza sahası dışından sert şutta golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
90+11'de ise Ramin Rezaeian'ın golü sonucu belirledi ve İran sahadan 2-0'lık zaferle ayrılmayı bildi.
Bu sonucun ardından İran 3 puana ulaşırken Galler ise 1 puanda kaldı.
Galler ilk maçta ABD ile berabere kalmış, İran ise İngiltere'ye 6-2 mağlup olmuştu.