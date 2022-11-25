https://sputniknews.com.tr/20221125/endonezyadaki-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-300u-gecti--1063835577.html
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 21 Kasım'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 310'a çıktı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T14:47+0300
2022-11-25T14:47+0300
2022-11-25T14:48+0300
dünya
endonezya
deprem
ölü sayısı
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Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremde 24 kişinin kayıp olduğu belirtildi.Yetkililer, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 310'a yükseldiğini açıkladı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221124/endonezyada-bir-cocuk-depremden-2-gun-sonra-enkazdan-cikarildi-1063786433.html
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endonezya, deprem, ölü sayısı
endonezya, deprem, ölü sayısı
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti
14:47 25.11.2022 (güncellendi: 14:48 25.11.2022) Abone ol
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 21 Kasım'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 310'a çıktı.
Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremde 24 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Yetkililer, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 310'a yükseldiğini açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.
Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.