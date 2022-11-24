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https://sputniknews.com.tr/20221124/endonezyada-bir-cocuk-depremden-2-gun-sonra-enkazdan-cikarildi-1063786433.html
Endonezya'da bir çocuk depremden 2 gün sonra enkazdan çıkarıldı
Endonezya'da bir çocuk depremden 2 gün sonra enkazdan çıkarıldı
Endonezya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden iki gün sonra bir erkek çocuğu enkaz altından kurtarıldı. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T11:27+0300
2022-11-24T11:27+0300
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endonezya
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Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, ülkenin Batı Cava eyaletinde, 21 Kasım'da meydana gelen depremden iki gün sonra, 6 yaşındaki bir çocuğun enkazdan çıkarıldığını açıkladı.Şu ana kadar 271 kişinin hayatını kaybettiği depremde en az 40 kişinin halen kayıp olduğunu kaydeden Suharyanto, 2 bin 43 kişinin yaralandığını aktardı.Suharyanto, ölenlerden 100'ünün çocuk olduğunun doğrulandığını belirtti.Yaklaşık 62 bin kişinin barınaklarda kaldığını ifade eden Suharyanto, arama kurtarma ekipleri, polisler ve gönüllülere destek olması amacıyla 12 bin ordu personelinin depremin yaşandığı bölgeye konuşlandırıldığını kaydetti.Suharyanto, deprem nedeniyle Cianjur'da 56 bin 230'dan fazla evde hasar meydana geldiğini, aralarında 31 okulun bulunduğu 170'ten fazla kamu binasının zarar gördüğünü aktardı.Arama kurtarma koordinatörü Arif Yulianto da ülkede etkisini gösteren muson yağmurları nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yarın erken saatlerde devam edilebileceğini belirtti.Batı Java Valisi Ridwan Kamil, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin çoğunun çocuk olduğunu söylemişti.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221122/endonezyadaki-depremde-can-kaybi-252ye-yukseldi-1063712133.html
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endonezya, deprem, çocuk
endonezya, deprem, çocuk

Endonezya'da bir çocuk depremden 2 gün sonra enkazdan çıkarıldı

11:27 24.11.2022
© AFP 2022 / ADEK BERRYEndonezya - deprem
Endonezya - deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / ADEK BERRY
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Endonezya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden iki gün sonra bir erkek çocuğu enkaz altından kurtarıldı.
Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, ülkenin Batı Cava eyaletinde, 21 Kasım'da meydana gelen depremden iki gün sonra, 6 yaşındaki bir çocuğun enkazdan çıkarıldığını açıkladı.
Şu ana kadar 271 kişinin hayatını kaybettiği depremde en az 40 kişinin halen kayıp olduğunu kaydeden Suharyanto, 2 bin 43 kişinin yaralandığını aktardı.
Suharyanto, ölenlerden 100'ünün çocuk olduğunun doğrulandığını belirtti.
Yaklaşık 62 bin kişinin barınaklarda kaldığını ifade eden Suharyanto, arama kurtarma ekipleri, polisler ve gönüllülere destek olması amacıyla 12 bin ordu personelinin depremin yaşandığı bölgeye konuşlandırıldığını kaydetti.
Suharyanto, deprem nedeniyle Cianjur'da 56 bin 230'dan fazla evde hasar meydana geldiğini, aralarında 31 okulun bulunduğu 170'ten fazla kamu binasının zarar gördüğünü aktardı.
Arama kurtarma koordinatörü Arif Yulianto da ülkede etkisini gösteren muson yağmurları nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yarın erken saatlerde devam edilebileceğini belirtti.
Batı Java Valisi Ridwan Kamil, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin çoğunun çocuk olduğunu söylemişti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.
Endonezya - deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
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