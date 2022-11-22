https://sputniknews.com.tr/20221122/endonezyadaki-depremde-can-kaybi-252ye-yukseldi-1063712133.html
Endonezya'daki depremde can kaybı 252'ye yükseldi
Endonezya'daki depremde can kaybı 252'ye yükseldi
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 252'ye çıktı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T13:02+0300
2022-11-22T13:02+0300
2022-11-22T13:02+0300
dünya
endonezya
deprem
can kaybı
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Endonezya makamları, ülkenin Batı Cava eyaletinde dün yaşanan depreme ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, şu ana dek 252 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin de hala kayıp olduğu bilgisi verildi.Depremin üzerinden 24 saatten fazla süre geçerken arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221121/endonezyada-meydana-gelen-56-buyuklugundeki-depremde-can-kaybi-162ye-yukseldi-1063691277.html
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endonezya, deprem, can kaybı
endonezya, deprem, can kaybı
Endonezya'daki depremde can kaybı 252'ye yükseldi
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Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 252'ye çıktı.
Endonezya makamları, ülkenin Batı Cava eyaletinde dün yaşanan depreme ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ana dek 252 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin de hala kayıp olduğu bilgisi verildi.
Depremin üzerinden 24 saatten fazla süre geçerken arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.