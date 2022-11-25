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https://sputniknews.com.tr/20221125/deprem-sigortasinda-teminat-tutari-artirildi-1063820602.html
Deprem sigortasında teminat tutarı artırıldı
Deprem sigortasında teminat tutarı artırıldı
Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 320 bin liradan 640 bin liraya çıkarıldı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T05:36+0300
2022-11-25T05:36+0300
ekonomi
deprem
vergi
teminat
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Zorunlu deprem sigortasında azami teminat tutarı artırıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre, zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 320 bin lirada 640 bin liraya yükseltildi.Öte yandan, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi.Bu kapsamda metrekare tutarı betonarme yapı tarzı için 3 bin 16 lira, diğerleri için 2 bin 80 lira olarak belirlendi. Bu bedeller, önceki tebliğde betonarme yapılar için bin 508 lira, diğerleri için bin 40 lira seviyesindeydi.Tebliğle ayrıca, poliçe süresi sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda yapılacak indirim miktarı da yüzde 10'dan 20'ye yükseltildi.
https://sputniknews.com.tr/20221124/yeni-yilda-ceza-harc-ve-bazi-vergilerde-yeniden-degerleme-orani-yuzde-12293-olarak-ilan-edildi-1063780874.html
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deprem, vergi, teminat, resmi gazete
deprem, vergi, teminat, resmi gazete

Deprem sigortasında teminat tutarı artırıldı

05:36 25.11.2022
© AAİstanbul - Ev - Konut - Daire
İstanbul - Ev - Konut - Daire - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AA
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Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 320 bin liradan 640 bin liraya çıkarıldı.
Zorunlu deprem sigortasında azami teminat tutarı artırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre, zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 320 bin lirada 640 bin liraya yükseltildi.
Öte yandan, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi.
Bu kapsamda metrekare tutarı betonarme yapı tarzı için 3 bin 16 lira, diğerleri için 2 bin 80 lira olarak belirlendi. Bu bedeller, önceki tebliğde betonarme yapılar için bin 508 lira, diğerleri için bin 40 lira seviyesindeydi.
Tebliğle ayrıca, poliçe süresi sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda yapılacak indirim miktarı da yüzde 10'dan 20'ye yükseltildi.
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