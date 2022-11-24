https://sputniknews.com.tr/20221124/yeni-yilda-ceza-harc-ve-bazi-vergilerde-yeniden-degerleme-orani-yuzde-12293-olarak-ilan-edildi-1063780874.html

Yeni yılda ceza, harç ve bazı vergilerde yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edildi

Yeni yılda ceza, harç ve bazı vergilerde yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edildi

Yeniden değerleme oranı 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edildi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T07:59+0300

2022-11-24T07:59+0300

2022-11-24T08:55+0300

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıkladı. On iki aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 122,93 olarak belirlendi. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan Yeniden Değerleme Oranı ekim ayı enflasyonu ile birlikte açıklanmış oldu. Buna göre, yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak belirlendiği kaydedildi.Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yeniden Değerleme Oranını bu şekliyle açıklarsa, 2023 yılında trafik cezası, harçlar ve bazı vergi türleri bu oranda artacak.Vergi Usul Kanunu uyarınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

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