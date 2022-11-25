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https://sputniknews.com.tr/20221125/cevrecilerin-eylemi-nedeniyle-berlin-havalimaninda-2-saatlik-gecikme-1063819491.html
Çevrecilerin eylemi nedeniyle Berlin Havalimanı'nda 2 saatlik gecikme
Çevrecilerin eylemi nedeniyle Berlin Havalimanı'nda 2 saatlik gecikme
Almanya’da çevreci grup Letzte Generation (Son Kuşak) üyesi çok sayıda aktivistin Berlin Havalimanının apronu ile iniş ve kalkış pistlerinin bulunduğu alanda... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T02:56+0300
2022-11-25T02:56+0300
dünya
berlin
almanya
çevreci
çevreciler
aktivist
havalimanı
eylem
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Federal polis tarafından yapılan açıklamada, Berlin Havalimanı'nın halka açık olmayan bölümüne giren aktivistlerden bazılarının ellerini yere yapıştırdığı belirtildi.Berlin Havalimanı yetkilileri de eylemcilerin havalimanının halka açık olmayan alanına 2 ayrı yerden girmesi nedeniyle iniş ve kalkış pistlerinin kapatıldığını bildirdi.Eylemden dolayı yaklaşık 2 saat Berlin Havalimanına iniş ve kalkışlar yapılmadı, 5 sefer iptal edildi. Berlin Havalimanına inmesi öngörülen 15 uçak Leipzig ve Dresden havalimanlarına yönlendirildi, birçok seferde gecikmeler oldu.'Son Kuşak' grubunun Twitter'dan yayımladığı görüntülerde, havalimanı alanını çevreleyen telleri kesen aktivistlerin alana girerek pankart açtığı ve ellerini yere yapıştırdıkları görülüyor.Brandenburg Emniyet Müdürlüğü, Berlin Havalimanı'nda eylem yapan çok sayıda aktivistin gözaltına alındığını duyurdu.Ulaştırma Bakanı: Toplum böyle bir davranışı kabul edemezAlmanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, aktivistlerin eylem yapma şeklini eleştirerek, “Toplum böyle bir davranışı kabul edemez. Hukuk devletinin kararlılıkla buna karşı harekete geçmesi lazım” dedi.Almanya’da 'Son Kuşak' grubu, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla ülkenin çeşitli kentlerinde ellerini caddelere yapıştırarak trafikte araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor. Aktivistler son dönemde de müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış, tablolara domates çorbası ve patates püresi fırlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221115/avusturyada-iklim-aktivistleri-gustav-klimtin-tablosunu-hedef-aldi-1063450692.html
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berlin, almanya, çevreci, çevreciler, aktivist, havalimanı, eylem
berlin, almanya, çevreci, çevreciler, aktivist, havalimanı, eylem

Çevrecilerin eylemi nedeniyle Berlin Havalimanı'nda 2 saatlik gecikme

02:56 25.11.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEAlmanya seyahat uyarısı, havalimanı, uçuş, Berlin Havalimanı
Almanya seyahat uyarısı, havalimanı, uçuş, Berlin Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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Almanya’da çevreci grup Letzte Generation (Son Kuşak) üyesi çok sayıda aktivistin Berlin Havalimanının apronu ile iniş ve kalkış pistlerinin bulunduğu alanda yaptığı eylem nedeniyle uçuşların yaklaşık 2 saat durduğu bildirildi.
Federal polis tarafından yapılan açıklamada, Berlin Havalimanı'nın halka açık olmayan bölümüne giren aktivistlerden bazılarının ellerini yere yapıştırdığı belirtildi.
Berlin Havalimanı yetkilileri de eylemcilerin havalimanının halka açık olmayan alanına 2 ayrı yerden girmesi nedeniyle iniş ve kalkış pistlerinin kapatıldığını bildirdi.
Eylemden dolayı yaklaşık 2 saat Berlin Havalimanına iniş ve kalkışlar yapılmadı, 5 sefer iptal edildi. Berlin Havalimanına inmesi öngörülen 15 uçak Leipzig ve Dresden havalimanlarına yönlendirildi, birçok seferde gecikmeler oldu.
'Son Kuşak' grubunun Twitter'dan yayımladığı görüntülerde, havalimanı alanını çevreleyen telleri kesen aktivistlerin alana girerek pankart açtığı ve ellerini yere yapıştırdıkları görülüyor.
Brandenburg Emniyet Müdürlüğü, Berlin Havalimanı'nda eylem yapan çok sayıda aktivistin gözaltına alındığını duyurdu.

Ulaştırma Bakanı: Toplum böyle bir davranışı kabul edemez

Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, aktivistlerin eylem yapma şeklini eleştirerek, “Toplum böyle bir davranışı kabul edemez. Hukuk devletinin kararlılıkla buna karşı harekete geçmesi lazım” dedi.
Almanya’da 'Son Kuşak' grubu, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla ülkenin çeşitli kentlerinde ellerini caddelere yapıştırarak trafikte araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor. Aktivistler son dönemde de müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış, tablolara domates çorbası ve patates püresi fırlatmıştı.
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