https://sputniknews.com.tr/20221115/avusturyada-iklim-aktivistleri-gustav-klimtin-tablosunu-hedef-aldi-1063450692.html

Avusturya'da iklim aktivistleri Gustav Klimt'in tablosunu hedef aldı

Avusturya'da iklim aktivistleri Gustav Klimt'in tablosunu hedef aldı

İklim aktivistleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Leopold Müzesi'nde bulunan Gustav Klimt'e ait 'Ölüm ve Yaşam' tablosunu hedef aldı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T14:58+0300

2022-11-15T14:58+0300

2022-11-15T14:58+0300

dünya

avusturya

viyana

iklim değişikliği

aktivist

tablo

gustav klimt

saldırı

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Daha önce İngiltere'de ve Almanya'da asırlık eserlere 'iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek' iddiasıyla saldıran aktivistler, bu kez Viyana'daki Leopold Müzesi'nde bulunan Gustav Klimt'e ait 'Ölüm ve Yaşam' tablosunu hedef aldı.'Son Nesil' adlı gruba bağlı aktivistler, ülkedeki fosil yakıt kullanımını protesto etmek üzere 1915 tarihli tabloya siyah ve yağlı bir sıvıyla saldırdı.Cam koruması olan tabloya sıvıyı döken aktivistlerden biri, daha önceki eylemlere benzer şekilde elini tablonun çerçevesine yapıştırdı.Fosil yakıt kullanımını 'toplu infaz' olarak değerlendiren grup, petrol ve doğalgaz sondajlarına son verilmesi yönünde çağrı yaptı.Leopold Müzesi, konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.Geçen ay İngiltere'de benzer bir olay yaşanmış, Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmıştı.Benzer eylemler son haftalarda İngiltere ve Almanya'da devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221108/iklim-aktivisti-grubu-just-stop-oilin-kurucusu-gozaltina-alindi-1063182538.html

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