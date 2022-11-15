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https://sputniknews.com.tr/20221115/avusturyada-iklim-aktivistleri-gustav-klimtin-tablosunu-hedef-aldi-1063450692.html
Avusturya'da iklim aktivistleri Gustav Klimt'in tablosunu hedef aldı
Avusturya'da iklim aktivistleri Gustav Klimt'in tablosunu hedef aldı
İklim aktivistleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Leopold Müzesi'nde bulunan Gustav Klimt'e ait 'Ölüm ve Yaşam' tablosunu hedef aldı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T14:58+0300
2022-11-15T14:58+0300
dünya
avusturya
viyana
iklim değişikliği
aktivist
tablo
gustav klimt
saldırı
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Daha önce İngiltere'de ve Almanya'da asırlık eserlere 'iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek' iddiasıyla saldıran aktivistler, bu kez Viyana'daki Leopold Müzesi'nde bulunan Gustav Klimt'e ait 'Ölüm ve Yaşam' tablosunu hedef aldı.'Son Nesil' adlı gruba bağlı aktivistler, ülkedeki fosil yakıt kullanımını protesto etmek üzere 1915 tarihli tabloya siyah ve yağlı bir sıvıyla saldırdı.Cam koruması olan tabloya sıvıyı döken aktivistlerden biri, daha önceki eylemlere benzer şekilde elini tablonun çerçevesine yapıştırdı.Fosil yakıt kullanımını 'toplu infaz' olarak değerlendiren grup, petrol ve doğalgaz sondajlarına son verilmesi yönünde çağrı yaptı.Leopold Müzesi, konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.Geçen ay İngiltere'de benzer bir olay yaşanmış, Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmıştı.Benzer eylemler son haftalarda İngiltere ve Almanya'da devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221108/iklim-aktivisti-grubu-just-stop-oilin-kurucusu-gozaltina-alindi-1063182538.html
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avusturya, viyana, iklim değişikliği, aktivist, tablo, gustav klimt, saldırı
avusturya, viyana, iklim değişikliği, aktivist, tablo, gustav klimt, saldırı

Avusturya'da iklim aktivistleri Gustav Klimt'in tablosunu hedef aldı

14:58 15.11.2022
© AFP 2022Gustav Klimt - Ölüm ve Yaşam
Gustav Klimt - Ölüm ve Yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022
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İklim aktivistleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Leopold Müzesi'nde bulunan Gustav Klimt'e ait 'Ölüm ve Yaşam' tablosunu hedef aldı.
Daha önce İngiltere'de ve Almanya'da asırlık eserlere 'iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek' iddiasıyla saldıran aktivistler, bu kez Viyana'daki Leopold Müzesi'nde bulunan Gustav Klimt'e ait 'Ölüm ve Yaşam' tablosunu hedef aldı.
'Son Nesil' adlı gruba bağlı aktivistler, ülkedeki fosil yakıt kullanımını protesto etmek üzere 1915 tarihli tabloya siyah ve yağlı bir sıvıyla saldırdı.
Cam koruması olan tabloya sıvıyı döken aktivistlerden biri, daha önceki eylemlere benzer şekilde elini tablonun çerçevesine yapıştırdı.
Fosil yakıt kullanımını 'toplu infaz' olarak değerlendiren grup, petrol ve doğalgaz sondajlarına son verilmesi yönünde çağrı yaptı.
Leopold Müzesi, konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.
Geçen ay İngiltere'de benzer bir olay yaşanmış, Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmıştı.
Benzer eylemler son haftalarda İngiltere ve Almanya'da devam ediyor.
Just Stop Oil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
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